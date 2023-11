Bailando 2023: sentencia y durísimas acusaciones entre Juliana Díaz y Kennys Palacios

El pasado 6 de noviembre no fue un buen lunes para Juliana Díaz. A la sentencia en el Bailando 2023, que la dejó cerca de quedar fuera del programa nuevamente, se sumó una tensa discusión que la ex “Hermanita” protagonizó en vivo con el estilista Kennys Palacios.

Sucede que la venadense le dio su voto al estilista para la nominación y, entre los motivos, hizo una fuerte acusación contra él: “El fin de semana tuvimos una fiesta y al otro salieron a decir un fake news, junto con el amigo Mariano de la Canal. Él comentó que yo había dicho que me habían robado la cartera en la fiesta y que todos eran unos chorros. Era mentira porque a mí no me robaron nada”.

Y sumó: “Mariano me dijo que fuiste vos el que hizo el tuit. Con eso preocuparon a mi mamá, a mi familia, todo el mundo llamándome. Después el tuit que hicieron lo borraron”, apuntó dirigiéndose a Kennys.

De la Canal rompió entonces el silencio y acusó a Palacios desde la cabina de stream: “La realidad es que Kennys me agarró el teléfono y twitteó desde mi teléfono”, a lo que Kennys contestó: “Ah que hijo de... No, dale boluda ¿Cómo vas a pensar que yo le voy a agarrar el teléfono y voy a twittear? Aclará esto Mariano”.

¿Juliana díaz nominada en el bailando 2023?

Juliana y Rodrigo Gutta recibieron el peor puntaje de la jornada tras bailar el ritmo Bachata: Ángel de Brito le dio 3, Pampita un 4, el voto de Moria Casán es secreto esta ronda y Marcelo Polino decidió levantar la paleta del 0.

Con esto, Juliana quedó entre los nominados de esta ronda junto con Anita y El Bicho Gómez, Brian Sarmiento, Maxi de la Cruz, Alexis “Conejo” Quiroga, Eva Bargiela, Juli Castro y Lali González. Cabe destacar que este martes será cuando se conozca quién queda fuera de la competencia y además comienza la ronda de la salsa de 3.