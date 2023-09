Rodrigo Gutta, compañero de Juliana Díaz en el Bailando, y un mensaje lapidaro para Maxi Guidici

En medio de la preocupación por la salud mental de Maxi Guidici, el cordobés apareció en la pista del Bailando para apoyar a “Conejo” Quiroga y sorprendió a todos. Acompañado por su madre, estuvo alentando a su “hermano”, pero sus palabras no cayeron bien a todos: Rodrigo Gutta, bailarín de Juliana Díaz, lo criticó duramente.

“Es ya más que un hermano, doy gracias a Dios de que haya estado ahí”, comenzó diciendo Maxi al reconocer que tocó fondo, pero que hizo “clic” y tiene muchas ganas de vivir para disfrutar todo lo que le depare en la vida. La emoción y alegría de verlo con ganas de salir adelante se sintió en el público, pero el bailarín de su ex se molestó por el poco reonocimiento que tuvo para con la oriunda de Venado Tuerto.

Qué dijo el bailarín de Juliana Díaz al ver a Maxi de GH en la pista del Bailando

Si bien reconoció que un impulso, Gutta cuestionó duramente a Maxi por no mencionar o reconocer el apoyo de Juliana durante este duro momento que atraviesa él y su entorno (ella incluida). “No le vas a agradecer a ella??? Nefasto!!!”, escribió el bailarín en su cuenta de Twitter, pero luego lo borró.

Los tuits de Rodrigo Gutta contra Maxi de Gran Hermano. Foto: Twitter

Con el correr de las horas, Gutta eligió borrar el mensaje que disparó comentarios encontrados y aclaró por qué lo hizo: “Lejos de meterme en un tema ajeno! Fue un impulso del momento que debería haber dejado pasar! Banco a muerte a mi compa 💪🏼❤️”.

Los tuits de Rodrigo Gutta contra Maxi de Gran Hermano. Foto: Twitter

A esta tensa situación, se suma que previo a la internación de Maxi, el cordobés reconoció “celos” por el compañero de baile que le tocó a Tini: “Es un fachón tremendo y encima cordobés. Me la complicaste un montón, estoy remando en dulce de leche”, dijo el exGH que aseguró que “hace un mes que lo ve más que yo, lo franelea más que yo” y repitió que “la estoy pasando mal”.

Qué dijo Maxi Guidici sobre su internación y salud mental

El lunes por la noche, Maxi habló en exclusiva con LAM y contó qué fue lo que pasó y como sigue. “Ver que a los otros le salían oportunidades y a mí no fue re frustrante”, reconoció el cordobés y sobre el episodio con las pastillas dijo: “Hay cosas que no tengo tan claras en la cabeza de ese día. Estaba muy nervioso, compré alcohol y tomé pastillas. Estar al lado Juli me generaba más frustración”. Y aseguró: “El Cone me salvó la vida”.

Sobre la separación con Juliana, el cordobés sostuvo que en la ruptura “hubo muchas cosas, la fama sumó, pero fueron más”, y aclaró “éramos un sube y baja”. Y reconoció que “estos últimos días no” tuvieron contacto: “Juli fue muy buena persona conmigo, pero no tenemos más nada que ver”.