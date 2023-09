El crudo testimonio de Juliana Díaz sobre el intento de suicidio de Maxi: “Decía que se iba a quitar la vida”

El reciente intento de suicidio del ex Gran Hermano Maxi Giudici sorprendió a sus seguidores, pero también a sus familiares y allegados. En ese plano, Juliana Díaz, recientemente separada de él, contó en LAM lo que sucedió y cómo repercutió su ruptura en la drástica decisión.

“No quise que vea nada, lo pusimos un poco en contexto porque a Maxi me lo entregaron dado vuelta hoy”, contó la venadense y puso en duda que le hayan brindado un tratamiento certero, luego de que su ex pareja ingiriera un blíster completo de pastillas de Clonazepam: “para mí no lo internaron. Lo pusieron en una silla y le pasaron dos sueros”.

La joven contó que Maxi “no sabe bien qué fue lo que pasó” y aclaró que el cordobés estaba en tratamiento psiquiátrico hace un mes, con medicación incluida porque “ya viene bastante depre, bastante bajón”. Sostuvo además que el ex Gran Hermano no estaría siguiendo bien el tratamiento y eso podría haberlo afectado.

Y expresó cómo pudo haberlo afectado la separación: “El tema de nuestra relación, que pasaron muchas cosas, tuvimos muchas idas y vueltas. Yo creo que son muchas cosas, estamos bastante solos acá. Creo que le pesa mucho el hecho de estar sin su familia, a sus amigos, que me tiene solamente a mi, por así decirlo”.

¿Cómo le salvaron la vida a maxi giudici?

“Ayer él dejó de contestar el teléfono y le empezó a mandar mensajes a gente conocida nuestra, diciendo que se iba a quitar la vida. Pasó las cuentas bancarias a su mamá, como despidiéndose... Intentamos hablar con él, no nos contestaba. Me agarró una desesperación terrible”, contó Juli.

Y agregó: “Fue el Cone, que le tuvo que abrir la puerta el conserje. Lo encontró medio desmayado, Maxi le dijo que se había tomado un par de pastillas, que quería dormirse”. Pero no quedó allí, ya que la venadense contó que, una vez que se fue Alexis Quiroga, Maxi la llamó para decirle que seguiría tomando pastillas.

“Fue la policía y él los quería dejar tranquilos, pero encontraron el blíster vacío, él estaba totalmente dopado, no podía hablar. Y ahí fue cuando se lo llevaron”, explicó.