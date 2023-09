Juliana Díaz lloró por Maxi Guidici en Bailando 2023 e hizo una confesión impactante

La segunda presentación de Juliana Díaz en Bailando 2023 estuvo atravesada por la crisis de Maxi Guidici. Frente a la separación, la participante volvió a la pista “destrozada” este lunes y contó entre lágrimas cómo se encuentra luego del intento de suicidio de su expareja.

“No me importa si me odia. Lo único que quiero es que vuelva a sonreír y que esté bien”, aseveró la “Tini” de “Gran Hermano”. Así confirmó que el cordobés dejó de comunicarse con ella desde que recibió el alta hospitalaria.

Vestida de rojo junto a su bailarín, la santafesina se quebró por la angustia apenas empezó a conversar con Marcelo Tinelli. Después de la ruptura, quiere mantener un vínculo con el “Pela” como “amiga” o “compañera”. Previamente expresó: “Le deseo mucha luz y que toda su familia y la gente que lo quiere, lo acompañe”.

¿Qué le dijo Maxi Guidici a Juliana Díaz tras su internación?

A la hora de revivir la crisis de la semana anterior, Juliana Díaz reveló que Maxi Guidici tuvo una reacción alarmante cuando charlaron sobre su intento de suicidio. Según el relato de la influencer oriunda de Venado Tuerto, el cordobés le dijo: “No me salió esta vez, pero ya me va a salir”.

“La salud mental es algo muy grave. Se juzga mucho a la gente que tiene depresión”, advirtió la participante del Bailando 2023. Luego señaló que su expareja “muchas veces negó esa ayuda y hoy la necesita más que nunca para volver a brillar”.

Apenas entró al escenario, Juliana comparó la situación del cordobés con la muerte de su hermano en un siniestro vial. “A mí me destrozó vivir nuevamente de tan cerca que le pueda pasar algo a un ser querido”, comentó. Antes de salir a la pista con Rodrigo Gutta, se abrazó con Tinelli y con su mamá Alejandra Castro.

Juliana Díaz respondió a las críticas por su llanto en el Bailando 2023. Foto: @juuli.dc

Más tarde, Juliana recibió nuevas críticas por lo que dijo en televisión y le contestó a “toda la gente que juzga las lágrimas”. Mediante su cuenta Instagram, comentó: “No hace falta llorar para temblar y sentir ansiedad, angustia y todo lo que tuve que enfrentar hoy”.

¿Qué puntaje recibió Juliana Díaz en el Bailando 2023?

A la hora de la música, Juliana Díaz eligió la bachata y se llevó otro aplazo. La calificación le juega en contra para seguir en el Bailando 2023, pero su principal problema fue la maldición del disco rígido.

La santafesina y Rodrigo Gutta apenas cosecharon siete puntos en su segunda presentación. El más severo en el jurado fue Marcelo Polino, que les lanzó un cero por el “primer disgusto del lunes”.

La noche no terminó bien en la pista, ya que la música se interrumpió mientras Juliana y su bailarín estaban por terminar la coreografía. Ante esta falla, decidieron hacer toda la rutina de nuevo.

Pampita concluyó que la repetición le sirvió a la pareja porque “se empoderaron un poco”. Sin embargo, advirtió: “Esperaba más”. Entre las notas positivas, Moria Casan añadió que a la venadense no la “comió la tristeza” por la crisis con Maxi. “Esto me demuestra que vos tenés hambre de fama”, sentenció.