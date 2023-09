Marcelo Tinelli pidió disculpas y homenajeó a Silvina Luna y Mariano Caprarola

Tras las críticas recibidas, Marcelo Tinelli hizo un pequeño homenaje a Silvina Luna y Mariano Caprarola en el Bailando 2023. Antes de finalizar su segundo programa al aire, el conductor habló de ambas personalidades fallecidas y recordó su amistad con ellos, pero no habló de Aníbal Lotocki.

“Ayer entre tanta vorágine no pude hablar de ella. Quiero quedarme con la imagen de una persona que quisimos mucho, que participó dos años en este certamen, que yo personalmente tuve el placer enorme de conocerla, compartimos un montón de comidas y momentos lindos y que dejó de estar”, expresó Tinelli.

La producción compartió fotos de Silvina en la pantalla del fondo, mientras Marcelo continuaba con su homenaje. “Ojalá para Silvina Luna haya justicia este país. No quiero culpar a nadie, pero esto que le pasó a Silvina le pasó también a otro amigo mío que es Mariano Caprarola”, expresó.

El conductor se disculpó por no hablar de Luna en la apertura del programa y volvió a pedir justicia por ella y el productor: “La mala praxis es tremenda y estas cosas no tienen que pasar. Por lo menos lo que exigimos desde este medio es justicia”.

“Le pido disculpas a todos aquellos que me decían que no había hablado de Silvina, pero ayer en el medio de todo el fragor, me olvidé de hablar de una persona que quise y quiero mucho. En algún momento hasta tenía ganas de ir a saludarla y verla al Hospital Italiano y ya no hubo tiempo. Este Bailando 2023 totalmente te lo dedicamos a vos Silvi”, añadió al final.

El reclamo de Ximena Capristo a Marcelo Tinelli

La famosa decidió recurrir a sus historias de Instagram para manifestar su enojo con el conductor: “Pensé que Marcelo iba a decir algo de Silvina Luna con la cantidad de veces que ella trabajó en ese show. Justicia por Silvina, te amamos por siempre”, escribió Capristo.

Más tarde, en X (red social anteriormente llamada Twitter) se hicieron eco del posteo y fue Lady Moskinga, periodista de espectáculos, quien escribió: “Capristo enojadísima con Tinelli por ignorar a Silvina Luna. Habrían preparado una dedicatoria, pero a pedido de Polino y Moria Casán, el clip no salió al aire. Dicen que Polino la pasó re mal por la cancelación que tuvo en redes y no querían verse expuestos”.