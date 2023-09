Gran Hermano 2023: ya comenzaron los castings presenciales

Desde que Santiago del Moro anunció que se encontraban abiertas las inscripciones para el casting 2023 de Gran Hermano. Las redes sociales se han llenado de videos diferentes de cientos de personas que sueñan con entrar a la casa más famosa del país.

El conductor anticipó en “Fuera de joda”, el streaming de Telefe conducido por ex participantes de GH 2022, que la nueva edición inicia en diciembre de este año, pero aún no está confirmado el día. Sin embargo, según aseguró Radio Mitre, ya están empezando a llegar los llamados para los castings presenciales.

Santiago del Moro confirmó cuándo vuelve Gran Hermano. Captura del video.

“A todos los que se anotaron para la nueva edición de Gran Hermano: prepárense que ya empezaron a llamar gente para los castings presenciales”, anunció el influencer Fede Bongiorno en sus redes sociales.

También les envió un mensaje a quienes todavía no fueron contactados por el canal y enviaron el video: “No se alarmen si aún no recibieron nada, es un proceso largo. Éxitos a todos”.

Más allá de esto, en la página web oficial del programa es posible todavía inscribirse y enviar el famoso video, ese que -en algunos casos- se vuelve viral y es la primera pista para conocer a los posibles participantes.

Cómo anotarse para el casting de Gran Hermano 2023

Aquellos interesados o interesadas en participar en la nueva edición del reality lo podrán hacer a través de granhermano.mitelefe.com. Una vez dentro del portal, el o la potencial participante deberá completar el formulario con sus datos personales.

Luego, tendrá que decir qué estudios tuvo, si sabe nadar, si participó en otro programa de televisión, cuestiones de alimentación, situación laboral actual, vínculos con otras personas famosas, personalidad, historia de vida, entre otros detalles. Las preguntas completas se pueden ver acá.

Marcos el ganador de la última edición de Gran Hermano.

Al último, el formulario cuenta con preguntas enfocadas en la estrategia del juego: En caso de ganar el premio para qué lo usarías, qué estrategia piensa realizar y finalmente qué estaría dispuesto a hacer para triunfar en GH.

“Ya te podés anotar y subir tu video. El casting va a ser multitudinario. Ustedes van a participar también de alguna manera u otra”, les dijo del Moro a los finalistas de la edición pasada antes de retirarse de la casa y al momento de abrir la posibilidad de inscribirse.