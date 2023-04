Desde una vedette altagraciense hasta un tiktoker capitalino, los castings cordobeses para Gran Hermano 2023

La producción de Gran Hermano ya anunció una nueva convocatoria de “hermanitos”. Ante el llamado, los cordobeses no quisieron quedarse afuera y enviaron sus castings esperando formar parte de esta nueva edición 2023.

Desde modelos, vedettes, tiktokers y emprendedoras hasta un cordobés que se animó a hacer su presentación arriba del colectivo. A continuación, un compilado con las más insólitas presentaciones.

Jeremías Pérez, el cordobés que hizo su presentación arriba del colectivo

Jeremías Pérez Campos es un cordobés de 18 años que grabó su presentación en un lugar poco común: se subió a un colectivo, le pidió a una pasajera que le sostenga el celular y ahí comenzó su relato.

Si bien fue uno de los castings más insólitos, el joven aclaró en videos posteriores que no podrá postularse por su edad. “Dicen que la fecha límite de nacimiento es el 26 de marzo de 2005. ¿Cuándo cumplo yo? El 29 de marzo”, lamentó.

Pamela Acosta, la actriz altagraciense que “tiene mucho para contar”

Pamela Acosta se definió como actriz, comediante y vedette, y aseguró que sueña con entrar a la casa. Oriunda de Alta Gracia, la postulante se definió como “competitiva, simpática, y con intenciones de experimentar cosas nuevas”.

“Hago siempre lo que quiero”, dijo en su casting. Además, aseguró que “tiene mucho para contar dentro de la casa” ya que fue pareja de famosos y futbolistas. “Quiero representar a mi Alta Gracia querida”, manifestó.

“La Joaka”, el tiktoker que espera darle “un buen futuro a su madre”

Joaquín “La Joaka” Valero tiene 21 años y es oriundo de la localidad cordobesa de Tránsito. El joven grabó su casting y contó por qué quiere estar en el programa: “Tengo que entrar solo por una simple razón: cumplir mi sueño de estar en la tele y darle un buen futuro a mi madre que dio lo mejor para mi”.

El joven contó que comenzó a grabar videos en la época de cuarentena, donde más de tres mil personas se sumaban a cada transmisión. “Siento que si entro a la casa, voy a dar mucho de que hablar”, agregó el cordobés.

Nady Peralta, una emprendedora que va por el premio

Nadia Peralta tiene 35 años, tiene dos hijos adolescentes, vive en Alta Gracia y contó que entrar a Gran Hermano es un sueño que dejó pendiente por haber sido una mamá joven. Actualmente, es empleada bancaria y tiene un local de ropa sin género llamado “Be Free”.

“Nady” contó que va por el premio y que le gustaría ingresar para poder “ser conocida y estar en los medios”. Se definió como “amiguera” y aseguró: “Le caigo muy bien a la gente y si no, es porque me envidia”.

Luli Ábalo, “la colorada que le hace falta a la casa”

Luciana Ábalo es cordobesa, tiene 19 años y asegura ser “la colorada que le hace falta a la casa”. En su video presentación se definió como sensible, indecisa y enamoradiza. “Me hiciste reir y yo me pongo el anillo, me caso”, agregó.