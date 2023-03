El casting viral de Camila, la hermana de Thiago, para Gran Hermano 2023: ¿Entrará a la casa?

No queda dudas de que uno de los participantes que dejó su nombre grabado en la reciente edición de Gran Hermano fue Thiago. No solo conquistó a Daniela, sino que protagonizó el famoso “Nachiago” y sorprendió con su forma de jugar ante la cámara.

Ahora, parece que le llegó el turno a Camila, su hermana, quien se hizo muy viral al apoyar a su hermano, por sus videos en TikTok y por los rumores de romance con uno de los actores de El Marginal.

Camila es la hermana de Thiago Medina, de "Gran Hermano".

Quien dio la primicia del casting de la hermana de Thiago fue Pampita, quien publicó en Instagram: “Camila, la hermana de Thiago, ya mandó su video para participar de Gran Hermano 2023″.

“No me importa lo que la gente opine de mí... Si soy gorda o flaca, me amo y muestro cómo soy... Amo que la otra gente se refleje en mí porque hay mucha gente que no se quiere. Sinceramente, soy una carita bonita... Me gusta bailar, joder, estar en familia y me encantaría vivir esta experiencia”, expresó Camila en su clip. El video fue publicado por Camila en su cuenta de TikTok (@camiioficial94), donde acumula más de 600 mil vistas, además de comentarios donde recibió todo tipo de comentarios.

Camila, la hermana de Thiago, se convirtió en influencer

Camila cuenta en su cuenta de TikTok con 2.8 millones de “me gusta”, además de 336 mil seguidores. Todo un éxito dentro de la red social, donde suele subir videos hablando a la cámara y mostrando su día a día.

Camila, la hermana de Thiago de Gran Hermano, se anotó en la próxima edición del "reality". Foto: Instagram

Uno de los datos que se hizo viral sobre la vida de la hermana de Thiago fue su debut como modelo para una marca. Ahora solo quedará esperar para ver si entrará o no a la casa más famosa del país.