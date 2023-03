Nueva pareja: la hermana de Thiago confirmó su romance con un actor de El Marginal.

Gran Hermano no solo le trajo popularidad y la oportunidad de refaccionar su casa a Thiago, sino que también hizo que su hermana, Camila Ayelén Denis alcanzara la fama en las redes sociales, siendo ahora toda una influencer.

Fue así como conoció a Brian Buley, actor de El Marginal, quien quizo conocerla y con quien ahora mantiene una relación, según confirmaron en las últimas horas.

Camila, la hermana de Thiago de "Gran Hermano" vuelve a ser noticia. Foto: instagram.com/camilaoficial94

Los rumores sobre este nuevo romance comenzaron a circular hace unos días, cuando el intérprete de Pedro Pedraza en las primeras temporadas de la exitosa serie dio una entrevista en el canal de Twitch del usuario Yiyo Garcilazo en la que aseguró que estaba “enamorado” de Camila. Y que había comenzado una relación con ella.

Brian Buley en "El Marginal".

El actor le aseguró a Infobae que estaban en pareja, además de contar detalles sobre cómo inició su relación. “Todo arrancó a través de un mensaje mío. Le puse ‘hola’, ella me puso ‘hola’. Y así empezamos a charlar. Le dije: ‘Me gustaría conocerte’. Y ella me dijo que también le gustaría conocerme a mí. Y, entre mensaje y mensaje, de a poquito se fue dando todo. No estamos muy metidos con respecto a la pareja, todavía, sino que estamos ahí, recién arrancando. Pero bueno, yo busco mi felicidad”, explicó.

Las pruebas que confirman el romance entre la hermana de Thiago y el actor de El Marginal. Foto: Captura de pantalla

La relación fue confirmada nuevamente por una captura que publicó LAM, donde se ve una conversación con la hermana de Thiago, donde le preguntaron si estaba en pareja con el actor, a lo que ella respondió “Gracias” junto al emoji de un corazoncito.

El debut de Camila, la hermana de Thiago, como modelo

Hace algunas semanas, la hermana de Thiago tuvo su gran debut como modelo para una marca de indumentaria. Camila despegó su carrera como modelo de la mano de Mar Tarrés.

Camila, la hermana de Thiago de "Gran Hermano" debutó como modelo Foto: instagram.com/camilaoficial94

La formoseña de 28 años posó para Mar Tarrés Ropa, la firma de indumentaria que tiene la influencer. Ella fue, justamente, la que contó que Camila había pasado por el local. “Hoy vino Cami, la hermana de Thiago de Gran Hermano a visitar nuestro local”, detalló y mostró cuáles eran los looks que había elegido.