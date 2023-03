¿Se terminó todo con Thiago? El contundente mensaje de Daniela de Gran Hermano que encendió las alarmas.

Tras la salida de Daniela y Thiago de la casa de Gran Hermano, algunos usuarios de las redes sociales esperaban que siguieran como pareja, tal como el caso de Coti y el Conejo o el de Maxi y Juliana. Sin embargo, el último posteo que realizó en Twitter la exparticipante abrió la puerta a rumores sobre el fin de su relación.

Daniela de Gran Hermano Foto: Instagram/Danielacelis

“Hasta que entendí, que él no es para mí”, escribió Daniela junto a un emoji de corazón roto con vendas. Como era de esperarse, el mensaje se hizo viral en cuestión de minutos dentro de la red social.

El mensaje de Daniela Gran Hermano hablando de su separación. Foto: Twitter

A tan solo horas de su publicación, el escrito logró más de 12 mil “me gusta” dentro de la plataforma, además de cientos de comentarios enviándole apoyo.

Daniela junto al hermano de Thiago hace tan solo unos días atrás.

Daniela había estado hace tan solo unos días en la casa de Thiago, celebrando junto a él y a su familia el cumpleaños de su hermano y conociendo las reformas de la propiedad.

Los mensajes entre Daniela y L-Gante

Durante una entrevista reciente, Daniela se refirió a la polémica que se armó sobre unos mensajes que L-Gante le había enviado. También contó cuál fue la reacción de Thiago sobre el tema. “¿Qué pasó con L-Gante?”, le preguntó Pampito a la ex participante de Gran Hermano en Mañanísima.

Sin dar vueltas, la joven de Moreno contestó: “Nada. Es un personaje L-Gante. Yo había subido un video bailando su música. Él lo descargó y lo subió a su Instagram, y me puso ‘si pinta...’. Y estallaron las redes”.

Qué pasa entre L-Gante y Daniela Celis de Gran Hermano: el llamativo mensaje que dejó el cantante Foto: Archivo

También contó que el cantante de cumbia 420 primero le mandó un mensaje y luego un audio. “El mensaje efímero desapreció. Después me mandó un audio chiquito, en el que me silbaba y me decía algo más.” Y sostuvo: “Después él dijo que había sido al revés, que yo le había mandado a él. Pero yo, bicha, le hice foto al chat con el celular de mi hermana”.