Daniela Celis de Gran Hermano contó lo que pasó con L-Gante y la reacción de Thiago: “Me dijo…”

Desde que Daniela Celis salió de la casa de Gran Hermano se ha transformado en una de las ex participantes más buscadas por la prensa. Además de su relación con Thiago Medina, generó un gran revuelo mediático por su vínculo con L-Gante.

Durante una entrevista reciente, Daniela se refirió a la polémica que se armó en torno a su conexión con el cantante de RKT. También contó cuál fue la reacción de Thiago sobre el tema. “¿Qué pasó con L-Gante?”, le preguntó Pampito a la ex participante de Gran Hermano en Mañanísima.

Daniela Celis y L-Gante.

Sin dar vueltas, la joven de Moreno contestó: “Nada. Es un personaje L-Gante. Yo había subido un video bailando su música. Él lo descargó y lo subió a su Instagram, y me puso ‘si pinta...’. Y estallaron las redes”.

También contó que el cantante de cumbia 420 primero le mandó un mensaje y luego un audio. “El mensaje efímero desapreció. Después me mandó un audio chiquito, en el que me silbaba y me decía algo más.” Y sostuvo: “Después él dijo que había sido al revés, que yo le había mandado a él. Pero yo, bicha, le hice foto al chat con el celular de mi hermana”.

Daniela de “Gran Hermano” le volvió a responder a L-Gante: "No miento" (Captura de pantalla)

LA REACCIÓN DE THIAGO TRAS EL COQUETEO DE L-GANTE CON DANIELA

Respecto al tema, el entrevistador hizo referencia a la opinión del ex participante de Gran Hermano. “¿Thiago se puso celoso?”, preguntó Pampito. Con una sonrisa, Daniela Celis le contestó: “A Thiaguito no le gustó mucho la situación. Me dijo ‘decile que estás conmigo’. Pero L-Gante sabe que nos estamos conociendo. Es parte del show”.