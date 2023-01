Hackearon a L-Gante: borraron todos sus videos de YouTube y tomó una fuerte decisión

El 2023 no ha comenzado de la mejor manera para L-Gante. El cantante de Cumbia 420 comunicó a través de su Instagram que su canal de YouTube fue hackeado. Además, le pidió ayuda a sus fans y reveló la fuerte decisión que tomó a raíz del ciberataque. Hace unas semanas, María Becerra también sufrió el hackeo de su cuenta, donde comenzaron a transmitir una entrevista de Elon Musk.

Ante sus más de 5 millones de followers, L-Gante explicó la difícil situación que está atravesando respecto a su música. Frente a cámara, el artista de General Rodríguez contó que sufrió un ataque cibernético en su canal de YouTube y desaparecieron todos sus videos.

“¿Qué onda, gente? Como me hackearon toda la cuenta de YouTube y no quiero esperar a ver si la recupero, todavía, me armé un canal nuevo”, decidió el músico y luego les hizo un especial pedido a sus fans: “Así que los invito a todos, ahí, a que se suscriban y me hagan el aguante”.

Según trascendió, la pérdida de esta cuenta, haría que L-Gante no pueda cobrar gran cantidad de dinero, ya que lo recaudado iría a la cuenta de quien la hackeó, es por eso que intentó comenzar de nuevo y contar el apoyo de sus fans.

L-Gante recuperó su canal de YouTube tras el hackeo

Finalmente, luego de abrir un nuevo canal para subir todo su material audiovisual desde cero, llegó la esperada noticia. “Recuperamos la cuenta de YouTube, wachín” aseguró L-Gante nuevamente a través de sus historias de Instagram.

De esta manera, el cantante de RKT volvió a tener su canal, con todos sus videoclips, reproducciones y los 3.24 millones de suscriptores.