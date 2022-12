Kanye West alabó a Hitler y Twitter le suspendió la cuenta: los repudiables dichos del rapero y la pelea con Elon Musk

Kanye West volvió a ser el centro de la atención por sus dichos. Esta vez, el rapero alabó a Adolf Hitler y, como si eso fuera poco, publicó en Twitter una imagen donde aparecen una esvástica y una estrella de David entrelazadas. Por lo que el propietario de la red social, Elon Musk, decidió suspender la cuenta “por incitación a la violencia”.

En una polémica entrevista publicada este jueves en el blog de extrema derecha Infowars, Kanye West se mostró a favor de Hitler y nuevamente negó la existencia del Holocausto y realizó comentarios antisemitas.

Kanye West en el programa Infowars.

El rapero apareció con el rostro completamente cubierto con un pasamontañas y las manos tapadas con guantes y aseguró que ve “cosas buenas” en el dictador. “Inventó el mismo micrófono que uso como músico no puedes decir en voz alta que alguna vez hizo algo bueno y estoy harto de eso. Me he cansado de las clasificaciones” dijo a favor de Adolf Hitler.

A continuación, sostuvo que “todos los seres humanos tienen un valor que traer a la mesa, especialmente Hitler” aunque , más adelanted, admitió que lo considera “un tipo genial”, con un “atuendo genial” y que era un “gran arquitecto”.

El rapero afirma que Hitler “hizo cosas buenas”. Foto: Web

Antes de una pausa publicitaria, el conductor le dijo que tenía un fetichismo hacia el dictador, a lo que el artista contestó: “Me gusta Hitler.”

También sostuvo que “lo que pasó no fue un Holocausto, miremos los hechos sobre eso. Hitler tiene muchas cualidades positivas”. Además, negó que el nazismo matara a 6 millones de judíos: “Eso es fácticamente incorrecto.”

El rapero fue denunciado por sus comentarios antisemitas. Foto: Gentileza

Por qué Twitter le suspendió la cuenta a Kanye West

En la entrevista, Ye aseguró: “Me gusta la gente judía, pero también me encantan los nazis.”

Asimismo, en su cuenta de Twitter, el rapero compartió una foto donde puede verse una esvástica, el característico símbolo nazi, entrelazada con la estrella de David del judaismo.

Elon Musk decidió suspender la cuenta de Twitter de Kanye West

Horas más tarde de la publicación, el propietario de la red social Elon Musk anunció que la cuenta de Yeezus había sido suspendida después de que el rapero hiciera pública una conversación entre ambos.

“Lo siento pero has ido demasiado lejos, esto no es amor”, escribió el jefe de Twitter en un mensaje privado. West le respondió retando al multimillonario: “¿Quién te ha hecho juez?”.

Para provocar, Ye también compartió una foto de Musk sin camiseta y siendo rociado con agua, con la leyenda: “Recordemos siempre esto como mi último tuit”.