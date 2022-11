Un estudio de Londres ofrece borrar tatuajes de Kanye West gratis

Kanye West continúa en el ojo de la tormenta. Hace algunas semanas fue noticia por la decisión de Adidas de terminar con su contrato. La misma decisión la tomó Balenciaga y el estudio de artistas que lo representaba. Ahora, un local dedicado a remover tatuajes lanzó una campaña para eliminar los que han sido dedicados al rapero.

El local NAAMA Studios suele cobrar más de 2.000 euros por la remoción de un tatuaje. Sin embargo, en esta oportunidad, ofrece a los interesados borrar cualquier diseño inspirado en Kanye West de manera gratuita.

Un negocio de Londres ofrece borrar tatuajes de Kanye West gratis Foto: Twitter

“BYE” dice el tatuaje de la foto de la campaña publicitaria, en referencia al apodo “Ye” del rapero. “Removemos tus tatuajes de Kanye gratis” agrega la leyenda. De esta manera se sumaron a la cancelación pública y masiva tras sus dichos antisemitas y racistas.

“Tener un tatuaje relacionado con Kanye no es algo para gritar a los cuatro vientos dado sus recientes comentarios de mal gusto. Cuando me enteré que podía sacármelo gratis, me sentí muy complacido” comentó un cliente de NAAMA. Además, detalló que la empresa “tiene una gran reputación en cuanto a remoción de tatuajes”.

El rapero fue denunciado por sus comentarios antisemitas. Foto: Gentileza

CUÁLES SON LOS COMENTARIOS ANTISEMITAS QUE HIZO KANYE WEST

Durante su participación en el podcast Drink Champs, donde habló sobre su vida personal, su carrera artística y varios tópicos polémicos, Kanye West declaró: “Puedo decir m**** antisemita y Adidas no me va dejar caer.”

Además, dijo que Jared Kushner, judío y yerno de su “amigo” el expresidente Donald Trump, estaba detrás de unos tratados de paz en Oriente Medio gestados solo para “ganar dinero”. “No creo que tengan la capacidad de hacer nada por su cuenta. Creo que nacieron con el dinero en la cabeza”, señaló West.