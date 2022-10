No es Drake: Kanye West reconoció que Bad Bunny es su mayor competencia actualmente

Kanye West continúa generando polémica con sus dichos. En una reciente entrevista que brindó en el podcast Drink Champs, Ye hizo nuevas declaraciones sobre su ex suegra Kris Jenner, Drake, George Floyd y también mencionó a Bad Bunny.

Durante la extensa charla, el rapero estadounidense se tomó un momento para hablar de su música y señaló a Bad Bunny como una influencia positiva al momento de crear su próximo álbum. Kanye afirmó que está por terminar su nuevo disco, inspirado en el exitoso presente musical que atraviesa su colega puertorriqueño.

Kanye West en el podcast "Drink Champs" de Revolt TV (Captura de pantalla)

“¡Bad Bunny! Es quien está en nuestro muro cuando hacemos música”, aseguró y sostuvo que el ‘conejo malo’ es su referencia debido a su éxito, aunque también confesó que es su mayor rival. “No hay problemas, no hay beef, solo estamos compitiendo”, agregó.

Gracias a “El último tour del mundo”, el artista puertorriqueño se convirtió en el artista con la gira más lucrativa gracias, con la que ganó 116.8 millones de dólares en Estados Unidos. Aunque eso no es todo. El rapero duplicó esa cifra tan solo en 21 conciertos del “World’s hottest tour” y recaudó alrededor de 232.5 millones de dólares con más de 900 mil entradas vendidas.

Bad Bunny en el Yankee Stadium donde recibió su premio VMAs a "Artista del año" (Foto: @heyimjomar) Foto: @heyimjomar

Repudiable: Kanye West dijo que George Floyd murió por sobredosis y no por abuso policial

Durante la misma entrevista, Kanye habló sobre su campaña “White Lives Matter” y aseguró que George Floyd no fue asesinado por un oficial de policía en Minneapolis, sino por una sobredosis.

Según lo que entendió al ver el documental The greatest lie ever sold: George Floyd and the sise of BLM, el uniformado no fue un asesino. Estas afirmaciones provocaron una ola de cuestionamientos en las redes sociales. Incluso, aseguran que la familia del fallecido planea demandarlo por sus dichos.

El rapero fue denunciado por sus comentarios antisemitas. Foto: Gentileza

“Si miras, la rodilla del tipo ni siquiera estaba en su cuello de esa manera”, aseguró West. Y luego agregó: “Dijeron que gritó por su mamá; mamá era su novia. Está en el documental”.

La entrevista duró más de tres horas y el rapero opinó acerca de otros temas igual de polémicos. El músico aseguró, entre otras cosas, que “los judíos controlan la voz negra” y afirmó sarcásticamente que los medios de esta religión cancelarían a uno de los anfitriones por decir: “F ** k Black Lives Matter”.