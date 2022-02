Kanye West hizo una impresionante presentación de su álbum “Donda 2″ y Duki fue parte del público selecto que pudo ver el show en vivo llamado “Donda Experience Performance”. El evento, también llamado “Donda listening party”, se realizó en Miami y asistieron algunos polémicos artistas cercanos a Ye como Marilyn Manson y DaBaby.

Duki compartió a través de sus historias de Instagram videos del evento exclusivo del rapero estadounidense. “Acabo de salir de la escucha del disco de Kanye, la verdad es que está loco” confesó el trapero argentino.

El álbum no va a estar en streaming, solo en el dispositivo “Stem Player” que cuesta 200 dólares. “Las compañías tecnológicas han hecho que la música sea prácticamente gratis. Tras 10 álbumes y 10 contratos he rechazado 100 millones de dólares de Apple. Nadie me puede pagar para que me falten al respeto. Fijamos nuestro propio precio por nuestro propio arte”, explicó el rapero.

Pese a esta noticia, Kanye mostró el “Donda Experience Performance” en vivo a través de streaming, aunque la previa duró más de dos horas. Finalmente el concierto fue transmitido y está disponible en su canal de YouTube.

Duki estuvo en NBA All Star Game y visitó el Rock and Roll Hall of Fame

Este fin de semana se llevó a cabo el NBA All Star Game, el evento de basquet anual y Duki fue uno de los invitados como parte de la promoción para Latinoamérica. El trapero visitó el Salón De La Fama ubicado en Cleveland, la sede elegida por la NBA para este año.

Duki viajó a Estados Unidos junto a Lunay para presenciar el evento NBA All Star. El trapero es gran admirador del básquet y estuvo como representante de Latinoamérica en la previa de la ceremonia.

El artista argentino visitó el Rock and Roll Hall of Fame junto a Fabricio Oberto, Lunay y Yesan. Durante el evento los músicos estuvieron presentes en las gradas y el jugador mexicano Juan Toscano Anderson se acercó a saludarlos e intercambiaron unas palabras.