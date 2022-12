L-Gante y Wanda Nara revelaron detalles de sus mejores citas: “Fuimos a comer un choripán”

L-Gante visitó el estudio de LuzuTV y, en plena entrevista al aire, Wanda Nara salió por teléfono para charlar con Elián Valenzuela. Durante la llamada telefónica, ambos revelaron detalles de sus citas más insólitas.

“La invité a comer y se me hizo tarde. Eran las 2 de la mañana y no encontraba nada” recordó L-Gante junto a Grego Rosello, luego contó que le dijo a Wanda Nara “‘no te hagás la buena y vamos a comer a la Costanera’ y fuimos a comer un choripán y un lomito, lo solucionamos al toque” aseguró.

Por su parte, la mediática reveló que nadie entendía ni caía de que eran ellos. “Les pareció tan raro que nadie nos pidió una foto” añadió.

Sin embargo, no fue la única vez que Elián Valenzuela tuvo un amable gesto con ella. “Un día me dijo que me iba a venir a buscar al aeropuerto, no hablamos por 2 días, me acuerdo que me mandó un mensaje y yo tenía una puteada como de 400 caracteres para responderle y me mandó una foto de que estaba en el aeropuerto, ahí zafó” confesó la empresaria.

L-Gante junto a Wanda Nara. Foto: Instagram/@lgante_keloke

El romántico gesto de L-Gante con Wanda Nara

Como si eso fuera poco, se animó a contar otro detalle del lado más romántico del cantante de RKT. “Un día me invitó a bailar y dije ‘no podíamos porque hoy en día son todos periodistas con los teléfonos’ y me dijo ‘no te preocupes vamos a ir a un lugar que nadie te va a sacar una foto’” y recordó que “llenó todo el lugar con amigos de él”. También señaló que en un momento alguien la estaba filmando y L-Gante le dijo “‘no te preocupes que es mi vecina”.

Tras la publicación del video de su último tema, L-Gante tuvo un gesto de cariño con Wanda Nara

“Creo que fue la noche más disfrutada en un boliche, y no salió nada, gracias a Dios” agregó el músico antes de despedirse diciendo “te quiero mucho, te mando un beso y después si pinta te veo” llevándose los aplausos de la mesa.