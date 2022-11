L-Gante presentó su línea de semillas en Expo Cannabis 2022: “Orgullosamente fumo marihuana”

Durante la nueva edición de Expo Cannabis en La Rural, L-Gante presentó por primera vez su línea de semillas. Además, el cantante de Cumbia 420 no dudó en defender el consumo de marihuana y aseguró que se ha informado sobre sus usos medicinales.

“Mafilia” y “Cumbia 420″ son los nombres que eligió L-Gante para ponerle a sus dos primeras semillas de cannabis. Durante la charla con Champion Seeds, Elián Valenzuela confesó que la idea nació durante su viaje a España, donde conoció a las autoridades: “Ellos hacen semillas, me asesoraron y nos hicimos amigos así que ahora las presentamos.”

Acerca de las críticas y los insultos que recibe públicamente por mostrarse a favor de la marihuana, el referente de RKT sostuvo: “No me gusta que me vean y piensen que soy mala persona o ando en la mala. Los que me ven así están desactualizados.”

Pese a los comentarios, el artista de General Rodríguez se mostró seguro de lo que hace. “Orgullosamente fumo marihuana pero si lo digo en la tele me critican de mala manera” reflexionó y agregó: “Me dicen drogadicto pero no me molesta, yo sé que hago las cosas bien, que estoy enfocado en mi mundo.”

L-Gante opinó sobre el uso medicinal de cannabis

En la charla, L-Gante habló acerca del uso medicinal de esta planta y aseguró que él mismo vio el cambio que logró el aceite de cannabis en el hermano de un amigo, quien tiene una discapacidad.

Por otra parte, aseguró que va a capacitarse y aprender sobre el tema para “darle el uso correcto”. Sobre su futuro como empresario señaló: “Quiero demostrar y expresar mi conocimiento sobre la marihuana, quiero estar bien informado.”

“Soy joven, quiero aprender, tenemos que nutrirnos para llevar la palabra sobre esto” continuó antes de pedir por la modificación de la ley 23.737 que permite arrestar a cultivadores.