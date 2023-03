Mora y Caramelo de Gran Hermano le comieron los maquillajes a Julieta y estalló en llanto: “Los voy a matar”

Julieta Poggio es muy coqueta dentro de Gran Hermano y eso se refleja en los looks que elige los miércoles para ir al confesionario. Por eso, al encontrar la evidencia de las travesuras de Mora y Caramelo puso el grito en el cielo.

Es que, en las últimas horas, Romina le dio la mala noticia de que los perritos habían agarrado una base en polvo compacta para jugar y la modisquearon toda. Al ver cómo había quedado el producto, Julieta se embroncó y se largó a llorar.

Los perritos se comieron el maquillaje de Julieta Poggio y ella estalló.

“Los voy a matar a estos perritos”, exclamó con su voz suave y un tanto infantil Julieta al reconocer su maquillaje todo roto. “Dejaron la puerta abierta de nuevo, Ju...”, explicó Romina, pero su compañera estaba tan enajenada que solo continuó despotricando: “Me comieron todo, Romi. ¡No lo tenía así! La c... de la lora”.

Caramelo y Mora son los cachorritos de esta edición de Gran Hermano.

Tratando de calmarla y de excusar a los Mora y Caramelo, Romina le repitió que los perritos no saben lo que hacen. “¡La c... de la lora! La p... madre, loco. No me va a alcanzar para nada esto”, continuó Julieta, haciendo caso omiso a los dichos de la exdiputada.

“Tranquila, Juli. Si te va alcanzar, no falta nada... Guardalo para la gala”, llegó a decir Romina antes de ser interrumpida por el llanto de Mora que fue pisada accidentalmente por Julieta. Eso hizo que la afectada se calmase y olvidara su enojo. Acariciando al perrito expresó: “Perdón, mi amor”.

“Ya está. No tienen la culpa ellos. Yo les vengo diciendo ‘dejen las puertas cerradas’ y la dejan abiertas”, cerró Romina, molesta, en un tono maternal.

El trabajo del papá de Julieta Poggio relacionado con Gran Hermano

Julián Poggio, el papa de Julieta, es director de una empresa de paisajismo que estuvo a cargo de varios diseños tanto para Telefé como para el exterior de la casa, en el año 2015.

Incluso, la usuaria Adriana Bravista encontró un viejo tuit de la propia Julieta, de aquella época, en la que “Disney” decía: “Mi papá puso un jardín vertical en la casa de Gran Hermano”.

El viejo vínculo entre Gran Hermano y el padre de Julieta Poggio.

“Este señor es el padre. Luego busqué la empresa y él sale en muchas fotos y videos”, expuso Bravista. Y otros internautas se agarraron de esto como para lanzar al menos las dudas sobre algún tipo de “acomodo”.