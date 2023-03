El ganador de la edición 2012 de Gran Hermano denuncia fraude: “Está todo armado”

Gran Hermano es uno de los realities más importantes del prime time de la televisión argentina. Sin embargo, recientemente la producción se ha visto golpeada por una fuerte y dura denuncia de un ex participante.

Se trata de Rodrigo Fernández Rumi quien se consagró vencedor en la edición de Gran Hermano de 2012. A través de TikTok, el joven aseguró que se le venció el contrato con la producción y que ya puede revelar detalles del reality. “Está todo armado”, lanzó sin tapujos.

Rodrgio Rumi en GH Foto: INSTAGRAM

Las confesiones de Rodrigo Fernández Rumi sobre Gran Hermano:

“Para los que me siguen en Tik Tok y no me conocen, yo estuve en un Gran Hermano, y fui el ganador. Este es el cheque, claramente no es el real, es el que te dan para las cámaras”, comenzó explicando. Tras esto, aseguró: “Como tanto me lo han preguntado, sí, Gran Hermano Argentina está todo armado”.

Para dar detalles de sus palabras, dijo: “En el confesionario la producción te sigiere con quién te conviene pelear, te sugiere a quién nominar, y una vez a la semana podés hablar con un familiar desde el confesionario. Sólo cinco minutos pero algo es algo”.

Rodrigo Rumi cuando ganó GH. Foto: Instagram

Por si esto fuera poco, optó por cerrar sus declaraciones con las siguientes palabras: “Lo más loco es el premio, el premio no existe, pero eso lo sabés desde que entras. Ya pasaron 10 años, estoy fuera de contrato, y nadie puede obligarme a callarme”. Es decir, durante este tiempo no brindó entrevistas al respecto con el fin de mantener el acuerdo de confidencialidad.