¡Insólito! Florencia reveló que su foto fue filtrada antes que se conociera su participación en Gran Hermano 2024

Entrar a Gran Hermano 2024 es la oportunidad perfecta para adentrarse a la industria de Entretenimiento. Catalina Gorostidi, Lisandro Navarro y Sabrina Cortez son algunos de los exhermanitos que han logrado instalarse en los medios de comunicación.

Ahora bien, Florencia Regidor fue una de las últimas personas en tener la oportunidad de entrar a la casa. Sin embargo, por un pequeño error, estuvo a punto de no conseguirlo.

¿Florencia no iba a entrar a la casa?

La anécdota la comentó la hermanita a Mateo, mejor amigo de Nicolás, en el patio de la casa. Allí, Mateo le recalcó lo mucho que le gustaba la historia de cómo Florencia llegó a Gran Hermano 2024.

“Te metiste al show de tu vida. Cuando te escucho hablar de como fue lo tuyo con GH me parece loco”, aseguró Mateo con suma sinceridad.

Tras los dichos del mejor amigo de su “novio”, Florencia le confesó que su foto había sido filtrada en las redes sociales cómo posible participante. “Bueno, esto lo puedo hablar con vos porque vos lo viste y yo estaba afuera también. Yo me difundí”, relató la hermanita.

Seguidamente, la modelo explicó que su foto había sido filtrada en placa y que ella no sabía si había quedado o no. Por ende, se puso muy triste por creer que este percance iba a dañarle sus oportunidades de formar parte de la casa.

“Yo antes de entrar se filtró mi foto de placa. Como se filtró, yo no sabía. Me puse re mal, porque si había chances, ya se había desperdiciado. Ahí se me cayó el mundo”, recordó la estudiante de Relaciones Públicas.

Finalmente, Florencia también comentó que Jorge Rial, exconductor del programa, habló sobre ella. Desde este punto, el periodista recalcó que pese a lo sucedido, el perfil de la modelo había gustado mucho.

“Salió un video de Rial hablando de mí diciendo que habían mostrado mi foto y decía que era un perfil que había gustado mucho y que iba a entrar aunque se difundiera”, entabló la hermanita sobre el momento en que Jorge Rial habló sobre ella.