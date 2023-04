Daiana Lencina es la primer joven de Arroyito que envió un video para el casting de Gran Hermano 2023

Luego del éxito con un alto rating de Gran Hermano 2022 donde Marcos Ginocchio fue el ganador, la producción ya se encuentra realizando y analizando los diferentes videos para el casting de aquellos que serán elegidos para participar de la estadía en la casa en su edición 2022.

Angel de Brito anunció que el comienzo del reality será “el 4 de diciembre. Algunos quieren antes, octubre o noviembre, pero 4 de diciembre sería la fecha. La casa la van a usar en junio para hacer la versión chilena de Gran Hermano”, contó.

En Arroyito, conocemos a Daiana Lencina una joven de 33 años que grabó su video para intentar ingresar a la edición de este año y comenta “soy de Arroyito, conocida como la “Ciudad Dulce del País”, estoy en pareja con Gabriel y tenemos una hija de 4 años Bianca, padece de una discapacidad. No estoy trabajando, he trabajado desde los 14 años, me gustaría entrar a la casa de Gran Hermano, me gustaría ser influencer”.

“Me considero buena y solidaria, me gusta ayudar a la gente, los que me conocen saben, tengo mi carácter creo que eso me jugaría en contra cuando me enojo digo las cosas sin pensarlo. Si llegase a ganar me gustaría ese premio para poder ayudar a mi nena y llevarla a los mejores centros de rehabilitación”.

Desde la localidad de Tránsito también hay un joven que se envió su video para el casting. Joaquín “La Joaka” Valero tiene 21 años y es oriundo de la localidad cordobesa de Tránsito. El joven grabó su casting y contó por qué quiere estar en el programa: “Tengo que entrar solo por una simple razón: cumplir mi sueño de estar en la tele y darle un buen futuro a mi madre que dio lo mejor para mi”.

Habrá que esperar que dice la producción y cuantos más enviarán sus videos para lograr ingresar a la Casa más famosa del mundo, ya que dicho reality concentra la atención mundial.