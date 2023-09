“No soy hipócrita”: Alfa se defendió tras las fuertes críticas por sus comentarios sobre la salud de Maxi Giudici

Hace unos días se conoció la noticia de que el exparticipante de Gran Hermano, Maxi Giudici había sido internado de urgencia por haber querido atentar contra su vida. Lo cual generó conmoción entre sus fanáticos y amigos del reality.

En los últimos días, varios exparticipantes del reality decidieron solidarizarse con el momento delicado de salud de Maxi y además contaron sus experiencias en cuanto a la salud mental y la fama después de Gran Hermano.

Sin embargo, Walter “Alfa” Santiago fue contundente con su opinión respecto a la salud de Maxi. “¡En la vida todo vuelve, todo! Maxi no es mi amigo, no es nadie. Estaba en la casa, pero no tengo ningún sentimiento para con él, ninguno”, expresó.

Alfa de Gran Hermano Foto: instagram/alfa_

“Es más, él me deseó la muerte cuando yo estaba adentro de la casa... ‘sáquenlo adentro de una bolsa’. No me apena para nada. A mí me apena la gente que quiero, la gente que me quiere, la gente que me demuestra en la vida, en el día a día, que es buena gente”, sostuvo en su opinión con respecto a la noticia sobre la salud de Maxi Giudici.

Alfa de Gran Hermano volvió a responder, luego de las críticas por sus dichos

Luego de sus dichos sobre la delicada situación de salud de Maxi Giudici, Alfa fue muy criticado por sus excompañeros del reality y en especial por sus palabras en un momento difícil.

Sin embargo, Walter “Alfa” Santiago, no se arrepintió de sus polémicos comentarios y volvió a opinar sin filtro: “¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bueno, voy a aclarar esto por única vez. Hay gente a la que yo no tengo en Instagram, pero ahí me mandaron un mensaje de este chico que es taxista, Juan Reverdito, diciendo ‘ya saben lo que es’”.

“Se llenan la boca hablando de mí. El tema está en que yo no soy hipócrita. Si lo fuera, podría salir a decir ‘che, lamento muchísimo lo que está pasando. De verdad, tenés todo mi apoyo. Acá estoy para lo que necesites’. Como dicen varios hipócritas”, expresó Alfa.

Por último, comentó: “Yo no soy hipócrita y si hay algo de lo que me jacto es de tener buena memoria. Entonces, sé quién es buena gente conmigo y quién no. Entonces hay que poner las cosas en claro y no ser hipócrita, político ni diplomático”.