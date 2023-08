“No soy borracho”: las palabras de Alfa tras ser detenido y dar positivo en un control de alcoholemia

Este martes trascendió la imagen de Alfa siendo detenido por un control policial en Chivilcoy. Los efectivos policiales lo frenaron para un control de alcoholemia y el ex Gran Hermano dio positivo, por lo que le retuvieron la licencia de conducir.

“No había tomado whisky, yo reconozco que fue una falta, pero fue una infracción que es totalmente normal. No soy ningún asesino, no soy borracho, no estaba drogado, yo lo único que hice fue tomar una...”, comenzó a decir Alfa este martes en Polémica en el bar cuando su colega, Flavio Mendoza, lo enfrentó: “No está bien, Alfa, no te justifiques”.

Alfa de Gran Hermano

La explicación de Alfa sobre lo sucedido

“¿Qué pasó?”, insistió Marcela Tinayre y él explicó: “Me invitan a la presentación de Karina La Princesita. Karina no venía, tomé una copa de vino malbec y cuando llegó Karina hicieron un brindis, tomé una copa de champán. Apenas la tomé, como era tarde, dije ‘yo me voy a dormir porque al otro día tenía que trabajar todo el día en la radio’. Entonces me voy, y cuando salgo estaban esperando en la puerta y me hicieron alcoholemia”.

“Soplé, y me dio cero seis. Entonces me bajé del auto, otra persona condujo el auto, mañana a la mañana tengo que ir al juzgado de Chivilcoy a solucionar, pagar la multa, me retuvieron la licencia”, explicó.

“Vos que todo el día hablás de autos, ¿no sabías que el límite era cero, cero?”, le consultó la conductora y él respondió: “No, pensé que era cero cinco. El tema fue que tomé, y me fui, si yo me quedaba media hora conversando se me iba, se me diluía”.

“Me trataron muy bien, me trataron perfecto, me hicieron el acta y me fui. Nada más. Duró cinco minutos eso”, sumó sobre el procedimiento.