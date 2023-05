Alfa se va casi a las piñas luego de que lo insultaron en la calle: “No sabía con quién se metía”.

Alfa protagonizó un polémico momento en plena Avenida Libertador, luego de que una persona en una camioneta lo insultara en la calle y esto llevara a que el exGran Hermano reaccionara casi llegando a las piñas.

Sin embargo, la situación no pasó a mayores y solo quedó en un fuerte descargo que el exparticipante del reality realizó en sus redes sociales. Es que desde su salida de la famosa casa, Alfa está viviendo los dos lados de la fama, generando amores y odios.

Alfa de Gran Hermano Foto: instagram/alfa_

El relato de Alfa sobre los hechos:

El exGran Hermano publicó un video en su perfil oficial de Instagram describiendo a detalle lo sucedido. En la parte de la descripción del posteo, el ahora influencer agregó: “No sabía con quién se metía el p...”.

“Venía circulando muy tranquilo, escuchando música a 50 o 60 kilómetros por hora, o menos. Se me pone una camioneta al lado. Me dice, ‘¡Alfa!’. Lo miro y lo saludo. El que iba de acompañante me dice ‘viejo p...’”, explicó sobre cómo se desarrollaron los hechos.

Alfa y Laura Ubfal tuvieron un fogoso momento en el estudio de GH

Luego agregó: “Los seguí, les puse el auto adelante, frené y me bajé. ‘¿Qué te pasa? Viejo p... a quién, la c... de tu madre’”.

Esta no es la primera vez que Alfa se cruza con alguien en la calle. Ya Alfa había protagonizado otro altercado en un video que se hizo viral en Tiktok y que fue grabado por parte de un joven que se lo encontró en las escaleras mecánicas de un shopping y le pidió una selfie.

Al notar la mala cara, el joven le dijo al exGran Hermano: “Gracias... un agrandado el tipo”, palabras que hicieron que Alfa reaccionara de mala manera. “No, agrandado no, estoy hablando, ¿qué querés?”, expresó antes de que el joven se fuera y siguiera asegurando que Alfa era un agrandado.