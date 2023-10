Juliana Díaz fue criticada por su coreo en el Bailando y revelaron quién le gustaba del programa

Juliana Díaz la viene rompiendo en el Bailando 2023 con sus coreos y su participación en cada previa. Sin embargo, esta vez no convenció al jurado: “Quedó a mitad de camino”, opinaron. Además, no le perdonaron ninguna: “A Juli le gusta alguien de acá”.

La ex participante de Gran Hermano, oriunda de Venado Tuerto, bailó el ritmo mix urbarno, junto a su compañero, con un look totalmente rosa. La canción que eligieron era de Emilia Mernes, “GTA”.

Los jurados, si bien resaltaron el esfuerzo de la santafesina, quien no es bailarina profesional, no se mostraron muy seducidos con la coreo, ya que explicaron que era demasiado difícil para ella que todavía se encuentra aprendiendo.

Ángel de Brito expresó: “Me parece que la elección no fue la mejor del tema. A Juli le falta potencia, definición para este tipo de temas” y explicó que bailado por otra persona hubiera funcionado.

“Parecía que estabas haciendo una pasada ante cámara porque a todo lo que hiciste que fue bueno, le faltaba fuerza. Fue una performance con brillo disminuido porque no pasó nada, no hubo emoción”, explicó Moria, quien les puso un 5.

La ex Gran Hermano bailó mixurbano. Foto: @juuli.dc

Ángel de Brito buchoneó a Juliana Díaz

Además, no la dejaron tranquila, Marcelo indagó sobre su presente amoroso: “Yo muy tranquila. Sola y sin apuros”, explicó la influencer. Sin embargo, fue sorprendida por Ángel de Brito: “A Juli le gusta alguien de acá. Nos cruzamos en maquillaje el otro día, tengo testigos y me dijo que le gusta alguien de acá”.

Ella exclamó: “La próxima voy a venir con un moñito acá arriba porque parezco regalada, mirá cómo me ofrecen por todos lados”, a lo que Moria replicó: “Vos te ofreces si le estás contando al número uno del espectáculo que te gusta uno de acá”.

Juliana Diaz fue vinculada con un famoso del Bailando Foto: @juuli.dc

Luego, Ángel aclaró que era el Hoppe. Rápidamente, Pampita saltó: “A Hoppe no lo toquen, Hoppe tiene una novia divina, no me lo histeriqueen a Hoppe que tiene novia”. La santafesina explicó: “Soy muy respetuosa, sé que está casado. Me preguntaron gente linda, tiraron el nombre de Hoppe y yo dije que me parecía muy lindo chico”.

Ángel retrucó: “No fue así. Había maquilladoras, peluqueros, todos de testigo. Entré y me dijeron: ‘A Juliana le gusta mucha gente de acá'. Me nombró dos o tres que no los conoce nadie. Les dije: ‘¿Conocidos quiénes?’ y me dijeron Hoppe”.