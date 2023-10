Brian Sarmiento salió dolido de un blooper con Soledad Bayona: “Te partí al diome”

Al margen del conflicto por el reclamo de la cuota alimentaria, Brian Sarmiento sigue enfocado en la competencia de Bailando 2023. Con ese objetivo en mente, fue a ensayar con Soledad Bayona y recibió un golpe que se convirtió en el video de un blooper doloroso. “Te partí al diome”, dijo este sábado su compañera.

El exfutbolista de 33 años demostró que no tiene miedo a la hora de ensayar trucos arriesgados. Sin embargo, también quedó claro que no estaba listo para el impacto cuando las cosas no salen como las habían planeado.

Apenas sintió el peso del cuerpo de su pareja de baile, Sarmiento la abrazó y rodó hacia la derecha. Aunque no dijo palabra, el golpe tuvo la fuerza suficiente para quitarle seguridad a la hora de la prueba siguiente.

A la hora de la segunda toma, el truco tampoco funcionó. El exjugador de Newell’s y Racing tenía ciertas dudas tras la caída anterior, algo que no pasó desapercibido para su pareja. “Pará, pará. Es un pelotudo”, exclamó Sol Bayona apenas recibió la orden de su entrenador Alfredo Vega Milone.

Sarmiento y su compañera la rompieron con su coreografía de rock. Foto: @elbailandooficial

La bailarina soltó una carcajada estridente después de la segunda toma y finalmente compartió la grabación a través de su cuenta oficial de Instagram. A la hora de publicar el material, incluyó una repetición en cámara lenta. Luego añadió: “Lo que suena ese pecho, demonio”.

El lado B de los ensayos de Brian Sarmiento y Soledad Bayona

Aunque la rompieron cada vez que aparecieron en el programa de Marcelo Tinelli, Brian Sarmiento y Soledad Bayona no son ajenos a los errores en la pista. Con esa consigna, este sábado compartieron la segunda parte del lado B de sus ensayos para el concurso televisivo.

“Dame a estos dos siempre”, expresó la acróbata en redes sociales. Así elogió al exfutbolista y a su coach como responsables del éxito de su show en el Bailando 2023.

Cuando repasó el blooper, Bayona no tuvo ningún problema en cuanto a la autocrítica. Apenas cayó sobre su compañero, decidió continuar “fingiendo demencia” y le preguntó: “¿Estás bien?”.

Desde su debut en el Bailando 2023, Brian Sarmiento y su compañera fueron una de las parejas más divertidas y audaces. En su última presentación hicieron una coreografía de rock con puntaje casi perfecto, ya que Pampita y Moria Casán les pusieron un 10.