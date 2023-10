Brian Sarmiento recibió un reclamo por la cuota alimentaria de una hija y se defendió: “hay que amoldarse”

Es uno de los participantes más destacados del Bailando 2023, pero no está exento de la polémica por su vida personal tumultuosa. Brian Sarmiento, el ex futbolista, quedó en la mira por un reclamo de su ex esposa por el supuesto incumplimiento de la cuota alimentaria de una hija y salió a decir su descargo.

El ex Newell’s tiene tres hijas; una de ellas es Frida, fruto de una relación pasada y que actualmente reside en Alemania con su mamá. Mía y Aisha, por su parte, también son de un romance ya finalizado y viven en España.

El conflicto surge de la situación con la mamá de Frida. “Frida cumple 7 años en noviembre. Pasaba esporádicamente, pero ahora hace dos años que nada. Antes de irse para Alemania, él quiso viajar a Perú, a un club donde lo habían contratado y no pudo salir del país por la deuda. Ahí hicimos un convenio, cumplió algo de dos cuotas y nunca más. Ahora, aparentemente quiere ponerse al día, pero Frida aún no recibió ni dos pesos”, contó la mujer.

¿Qué dijo brian sarmiento en su defensa tras las acusaciones de incumplir la cuota alimentaria de una de sus hijas?

Sarmiento, lejos de quedarse callado contraatacó: " Lo que puedo, mando. Si quieren que la cuota sea la misma que cuando jugaba al fútbol no se puede, el dólar se fue a $1000 y no puedo mandar 1500 dólares como mandaba siempre, no cobro lo mismo y encima en pesos”, argumentó.

Y agregó: “Cuando yo estuve bien, les daba de más. Ahora hay que recortar los gastos. Estoy siempre presente y me rompo el c... para poder ganar guita y enviarle. A veces salgo de ensayar y deposito lo poco que tengo para mis nenas”.

“El otro día le había mandado $540.000 y ella quejándose. Me quedé con 70 lucas y no me da vergüenza decirlo. Si de la otra parte no entienden que ya no juego al fútbol, que ya no tienen más la Black... hay que amoldarse”, concluyó.