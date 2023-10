Bailando 2023: Brian Sarmiento apostó a un rock electrizante y rozó el puntaje perfecto

Consolidado como una de las sorpresas de Bailando 2023 después de dos rondas, Brian Sarmiento dio el mejor espectáculo de este lunes. De la mano de Sole Bayona desplegó una serie de pasos de rock eléctricos y estuvo muy cerca de llevarse el puntaje perfecto de parte del jurado.

El exfutbolista armó una verdadera fiesta en el escenario y luego hizo gala de su talento para moverse al ritmo de “Johnny B. Goode”. Moria Casán quedó maravillada ante “la pareja más sanguínea” del concurso televisivo.

Pampita tampoco ahorró elogios a la hora de evaluar la performance de los participantes. “Fueron los únicos que estuvieron a la altura de las expectativas, que hicieron vibrar y dieron un show como corresponde”, opinó.

Vestido con un outfit de rock clásico, Brian Sarmiento recorrió toda la pista como si estuviera sufriendo una descarga eléctrica. La coreografía incluyó a Marcelo Tinelli y llegó hasta la mesa del jurado en busca de contagiar su entusiasmo habitual frente a las cámaras.

El exjugador de Newell’s cerró la noche bien arriba y le sobraban motivos para festejar. Este fin de semana, su pareja de baile cumplió años y le regaló un show en vivo de Los Charros, que también fueron al programa de este lunes.

¿Qué puntaje sacó Brian Sarmiento en la tercera ronda del Bailando 2023?

Luego de la última gala del Bailando 2023, Brian Sarmiento sumó 27 puntos con su coreografía de rock. Tanto Pampita como Moria le dieron la nota más alta. “No se pueden hacer más cosas”, apuntó la “One”.

Por su parte, Ángel de Brito mantuvo en secreto la calificación. No obstante, aseveró que Bayona y el exfutbolista están entre los “grandes equipos” del concurso. A continuación, comentó: “En la última gala me asusté, pero esta me encantó”.

En la misma línea, Marcelo Polino ponderó la “energía nueva” que aportó el rosarino con su compañera. “Carisma mata talento. Nos cambiaron la onda”, resumió.

El periodista también dejó cierto margen para la crítica y comparó a Brian con “una rana saltando” en la pista. “Bajalo un poco”, le pidió a la bailarina antes de darles siete puntos.