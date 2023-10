Marcelo Tinelli habló del romance entre Guillermina Valdés y Joaquín Furriel: “Me Limpiaron”

Marcelo Tinelli habló en su programa “Bailando 2023″ del reciente vínculo entre su exmujer Guillermina Valdés y el actor Joaquín Furriel. Fiel a su estilo, con un tono irónico y con un poco de humor, el conductor del programa se refirió a la noticia.

Marcelo Tinelli destacó la entrepierna de uno de los bailarines.

El contundente mensaje de Marcelo Tinelli sobre el romance de Guillermina Valdés y Joaquín Furriel

Durante su programa, mientras se veían imágenes de una publicidad que mostraba la ciudad de Mar del Plata, Marcelo Tinelli, contó: “¡Qué lindo! Tenemos que armar un viaje a Mar del Plata. Yo antes iba a otra playa, me limpiaron. Así que ahora voy a Mar del Plata”.

Joquin Furriel blanqueó su romance con Guillermina Valdes.

Cuando dice: “Yo antes iba a otra playa” hace referencia a Guillermina Valdés, ya que ella es oriunda de la ciudad balnearia de Necochea.

Así es el departamento de Guillermina Valdés

“Me queda ir a pescar en el Río Quequén con Paul y Willy García Navarro. Me mostraron tarjeta roja en esa playa. Por eso, hasta Mar del Plata llego. Hasta Miramar también podría llegar. Más allá, la roja” siguió bromeando sobre el tema Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés Foto: web

Marcela Feudale, integrante del programa, aprovechó las palabras del conductor y sumó: “¡Prohibido Necochea!”, y estallaron las risas.

Guillermina Valdés y Joaquín Furriel confirmaron su noviazgo

Guillermina Valdés y Joaquín Furriel confirmaron su vínculo amoroso al mostrarse juntos yendo al teatro en la Ciudad de Buenos Aires.

Joaquín Furriel y Guillermina Valdés son pareja hace meses. (Fotos de Instagram)

Días atrás, el actor blanqueó su relación con la ex de Marcelo Tinelli y contó: “Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos. No tengo nada más que decir. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo. Hoy no me siento precipitado porque ya llevamos unos meses. Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho”.

Luego de que hace varios meses comenzaron los rumores de una posible relación entre el actor y la top model.