More Con Flow, la elegida de María Becerra que cantó junto a Marcelo Tinelli en el Bailando

Su nombre completo es Morena Lucía Cesareo pero los usuarios de las redes la apodaron como “La Miedosa de TikTok” aunque ahora ella prefiere que la llamen More Con Flow. Hace unos meses, la joven respondió un ping pong de preguntas en el colegio y llamó la atención por sus movimientos y divertidos gestos. Luego, volvió a cautivar al público con su talento para el canto con covers de María Becerra y Emilia Mernes.

El juego de preguntas y respuestas, conocido como ping pong, se ha convertido en un clásico entre los alumnos de los colegios. Varios estudiantes suben estas entrevistas con sus compañeros en las redes sociales, especialmente TikTok, donde se suelen causar furor debido a las divertidas respuestas. Así fue cómo el video de More Cesareo se hizo viral, en especial por autodenominarse como “la miedosa” y por sus gestos frente a cámara cada vez que contestaba.

Rápidamente, los usuarios de las redes sociales replicaron una y otra vez este divertido reportaje y “la miedosa” se volvió tendencia. Pero, luego de convertirse en meme, More sorprendió una vez más al mostrar su talento. A través de su cuenta personal, subió varios covers de algunos hits del momento.

En su perfil de TikTok publicó algunos videos interpretando canciones como “Desafiando el destino” y “Corazón vacío” de María Becerra y “Jagger.mp3″ de Emilia Mernes. De esta manera, cada video logró acumular millones de visitas y miles de comentarios del público sorprendido por su voz.

More Cesareo recibió el apoyo de María Becerra

Luego de haber anunciado que estaba preparando su gran debut como cantante, finalmente Morena Cesareo lanzó su primera canción. Se trata de un tema, en colaboración con Kiyan, titulado “Fantasma de la oscuridad”. Además, cuenta con su propio videoclip que ya es furor en las redes como TikTok y Twitter, ahora X.

El éxito de este primer sencillo fue tan grande que hasta La Nena de Argentina decidió mostrar su apoyo en un tierno mensaje: “More te adoro! Sos una capa, te sobra el flow vos metele a lo que te gusta y ni cabida a los haters, yo te voy a compartir y escuchar todos los temones que hagas”.

La miedosa de TikTok debutó como cantante y recibió el apoyo de María Becerra Foto: Twitter

Desde entonces, ambas han mantenido un ida y vuelta a través de sus redes sociales. Finalmente, el esperado encuentro cara a cara se concretó durante el Festival Equal. Allí, las dos compartieron un cálido momento donde también estuvo presente la mamá de la pequeña artista.

More Cesareo llegó hasta el Bailando y cantó con Tinelli

Sin dudas, More Cesareo está atravesando un gran momento. La joven de 14 años no para de dar entrevistas y hacer apariciones en público. A cada lugar al que va es recibida con aplausos y desata las risas gracias a su carisma y alegre personalidad. Su paso por el Bailando 2023 no fue la excepción. Ante el llamado de Marcelo Tinelli, la pequeña apareció ante las cámaras y cautivó al público con su talento y su radiante energía.