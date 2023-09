La sensación de TikTok, More Cesareo explicó por qué le dicen “la miedosa”

More Cesareo se convirtió sin dudas en la sensación de las redes sociales. La joven se hizo viral gracias a un video de TikTok que grabó junto a una compañera de colegio. Desde entonces, cautivó al público de internet y hasta se transformó en un meme. Aunque también recibió bullying pero eso no la detuvo y decidió transformar las críticas en algo positivo.

Con el apoyo de su mamá, More se grabó mostrando su gran pasión y deslumbró con su talento para el canto. A través de su cuenta personal, la pequeña compartió diversos covers de canciones conocidas de figuras como María Becerra y Emilia Mernes. De esta manera, pasó de ser apodada por los usuarios de TikTok como “la miedosa” a “la talentosa”.

Hace unas semanas, sorprendió al publicar su primera canción que dio inicio a su carrera como cantante. Desde entonces, volvió a ser tendencia y hasta recibió el apoyo de nada más y nada menos que María Becerra. La Nena de Argentina no ocultó su fanatismo por la joven promesa y hasta le hizo publicidad a través de sus redes sociales.

La miedosa de TikTok debutó como cantante y recibió el apoyo de María Becerra Foto: Twitter

En medio de su enorme popularidad, la pequeña artista estuvo en diversos canales de televisión y streaming brindando entrevistas. Allí habló sobre cómo se hizo conocida en las redes sociales y hasta reveló cómo fue que surgió su particular apodo.

¿Por qué le dicen “la miedosa” a More Cesareo?

En su paso por LuzuTV, More Cesareo explicó el significado de su popular apodo “la miedosa”. “Mi escuela antes era un convento y se olvidaron de sacar cruces”, comenzó comentando. Luego, señaló que tiene clases todos los viernes dentro de una capilla y que sus compañeros juegan allí.

“Mis amigos se meten a un cuartito que está lleno de cruces, máquinas de escribir… y me dicen ‘vení More vamos a charlar’ y yo ‘no, no, dejame tranquila, acá estoy bien, dejame acá’ entonces por eso me pusieron la miedosa”, reveló.

Para concluir señaló: “se está dando mucho de que ya no es ‘la miedosa’, es ‘la talentosa’, lo están comentando un montón”, dijo con sentido del humor.