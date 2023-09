El éxito que María Becerra tiene a nivel mundial le ha dado el reconocimiento de grandes figuras de la música. Así como también la posibilidad de trabajar y compartir espacios con quienes son referentes en la industria. En su extensa discografía y cuenta con colaboraciones de lujo con figuras como J Balvin y hasta participó en el soundtrack de la mega saga de películas, Rápidos y Furiosos, con su hit “Te Cura”.

Durante la última edición de los Latin Grammys, en los cuales María Becerra estuvo nominada a la categoría Álbum Música Urbana por su disco Animal, tuvo la oportunidad de cruzarse al hermano de su ídola, Selena Quintanilla.

María Becerra en los Latin Grammy Foto: Gentileza/Vogue

AB Quintanilla es un reconocido músico y productor mexicano-estadounidense con experiencia en la cumbia, la salsa y el pop, que además cuenta con el orgullo de ser el hermano de la histórica cantante.

Además de ser parte de su familia, Abraham Isaac Quintanilla, su nombre real, trabajó mucho tiempo codo a codo con su hermana escribiéndole canciones y produciendo sus proyectos. Por lo tanto, es de las personas que mejor la conoció.

La experiencia de María Becerra con el hermano de Selena Quintanilla

Durante su paso por Bogotá, María Becerra estuvo en Just For The Record, un podcast conducido por la periodista colombiana María Laura Quintero. Durante la entrevista, contó el momento en que conoció a AB en los Latin Grammys y aseguró que el momento se dio cuando el propio productor se acercó a ella para pedirle una foto.

“Él me estaba pidiendo una foto”, contó la artista oriunda de Quilmes demostrando la sorpresa que le provocó ese momento. Además, dio más detalles sobre el encuentro: “Nos quedamos hablando un montón, fue todo muy genuino, supero bonito, compartimos una charla divina”.

María Becerra conoció al hermano de Selena Quintanilla: “Me dijo que le hago acordar a ella” Foto: Instagram

Al día siguiente de la entrega de premios en Las Vegas, en la que finalmente el galardón al que ella estaba nominada se lo terminó llevando Bad Bunny por Un Verano Sin Ti, la artista argentina volvió a encontrase con AB Quintanilla que entre risas le comentó que había estado viendo sus videos en Youtube. “Sos muy graciosa, me haces acordar mucho a mi hermana”, fue lo que, según María Becerra, el hermano de la mítica cantante le dijo.