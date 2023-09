Se confirmó su grilla y cronograma de actividades de la 60º edición de la Fiesta Nacional de la Flor que se realiza en el partido de Escobar, de la Provincia de Buenos Aires. Este año, durante el cierre de cada jornada, habrá shows de lujo de importantes figuras de la música argentina. Entre ellas María Becerra y Ke Personajes.

Los anuncios de la Fiesta Nacional de la Flor generaron grandes expectativas debido a la presencia de nombres consagrados y artistas del momento como Ke Personajes, María Becerra y Cristian Castro. Pero no serán los únicos, también participarán otros artistas de renombre como Raly Barrionuevo, Manuel Wirtz, Bahiano y Q’Lokura.

El mega evento organizado en el partido de Escobar tendrá lugar a partir del día viernes 29 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 8 de octubre. El grupo de cumbia liderado por Emanuel Noir será el encargado del show de apertura. Mientras que La Nena de Argentina estará a cargo del cierre de la segunda jornada, el sábado 30 de septiembre.

María Becerra y Ke Personajes encabezan la nueva edición de la Fiesta Nacional de la Flor Foto: Instagram

Cómo y dónde conseguir las entradas para la Fiesta Nacional de la Flor

La venta de entradas para estos espectáculos ya está disponible a través del sitio web de la Fiesta Nacional de la Flor, fiestadelaflor.org.ar, o en la boletería del teatro Seminari (Mitre 451 Belén de Escobar) y en el microestadio de Garín (boulevard Presidente Perón 450).

Los vecinos del partido de Escobar tendrán prioridad absoluta para la adquisición de los tickets hasta el domingo 10. A partir del lunes 11 se habilitará la venta para el público en general.

De los 7 conciertos anunciados, 4 serán con entrada libre y gratuita. Entre ellos, el de Cristian Castro. No obstante, para todos los shows (tanto los pagos como los gratuitos) será necesario adquirir tickets para no superar la capacidad del predio. Por el mismo motivo, los menores de 13 años que no abonan entrada también deberán presentarla para el ingreso a los recitales.

Grilla completa de la 60º edición de Fiesta Nacional de la Flor

El primer show de la 60º Fiesta de la Flor será el viernes 29, tras la inauguración oficial, y tendrá como protagonista a Ke Personajes. A la noche siguiente, el sábado 30, será el turno de María Becerra.

Otra velada a pura fiesta será la del sábado 7, después del desfile de carrozas, cuando suba al escenario Q’Lokura. La 60º Fiesta de la Flor finalizará el domingo 8 y tendrá un cierre de nivel internacional con la presentación del consagrado cantante mexicano Cristian Castro.

Viernes 29 de septiembre

19.30 hs: Ke Personajes

Entrada: $3.000

Sábado 30 de septiembre

19.30 hs: María Becerra

Entrada: $3.000

Domingo 1º de octubre

19.30 hs: Raly Barrionuevo

Entrada: libre y gratuita (con ticket)

Jueves 5 de octubre

19.30 hs: Manuel Wirtz

Entrada: libre y gratuita (con ticket)

Viernes 6 de octubre

19.30 hs: Bahiano

Entrada: libre y gratuita (con ticket)

Sábado 7 de octubre

20.30 hs: Q’Lokura

Entrada: $3.000

Domingo 8 de octubre

18.00 hs: Cristian Castro

Entrada: libre y gratuita (con ticket)