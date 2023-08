Emanuel Noir de Ke Personajes hizo un fuerte descargo contra la policía: “Parece que no les gusta…”

Emanuel Noir fue noticia recientemente por un gran gesto solidario. El cantante líder de la banda de cumbia, Ke Personajes, llenó un camión con juguetes para donar en el Día de las Infancias. Sin embargo, antes de salir a repartirlos tuvo un fuerte cruce con la policía y compartió su experiencia en su Instagram.

En un video grabado por él mismo, Emanuel Noir explicó en detalle el altercado que protagonizó con los efectivos de seguridad de su barrio natal. “¿Podés creer? Recién llego del Chaco y me puse a cargar la Sprinter que está allá. La Policía Central está acá, de Concepción del Uruguay. Vengo a decirles si podía dejarla de su lado hasta mañana, como gesto de que me cuiden la camioneta para poder agilizar todo y entregar los regalos mañana”, comenzó a relatar.

A continuación, reveló el motivo de su enojo. “Me dicen que no porque ahí van los patrulleros de ellos, que me consiga un estacionamiento en algún otro lado”, señaló visiblemente molesto por la respuesta que recibió. “Por eso, lamentablemente, desde chico nunca me cabió la gorra y nunca me va a caber la gorra”, agregó. “Lo peor de todo es que son así con cosas tendrían que ser más responsables, ser más humanos”, sostuvo.

Luego, hizo su fuerte descargo: “¿Qué onda Concepción del Uruguay? ¿Qué onda con un pibe que trata de segundear y de estar presente con todo? parece que no les gusta… Les gustan las elecciones, que alguien te caiga a tu casa, te de un bolsón de comida, y con eso los defienden todo el año”.

“Y conmigo así son... Son una pi... La policía y un montón de cosas”, lanzó por último, muy enojado. Aunque, esto no lo detuvo y aún así cumplió con su misión solidaria.

Emanuel Noir de Ke Personajes donó un camión lleno de juguetes

Nuevamente a través de sus stories de Instagram, Emanuel Noir mostró el camión repleto de juguetes para donar por el Día de las Infancias.

Emanuel de Ke Personajes. Foto: WEB

“Se trata de la gente, de nosotros como seres humanos, de la sonrisa de un nene hoy en un barrio marginado. Es por ahí, esa es la esencia, de hacerle bien a otras personas, no de chapear un fin de semana en un boliche algo que no sos”, comentó el cantante de Ke Personajes.

Luego, reflexionó acerca de esta buena acción por el Día de la Niñez: “Sé real, sé humano. Digo siempre que para Dios somos un solo ser humano y necesitamos que a todos nos vaya bien. No se dan cuenta la alegría que manejo”.