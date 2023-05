Emanuel Noir de Ke Personajes sorprendió con un impactante cover de “Bohemian Rhapsody”

Emanuel Noir es uno de los artistas argentinos más populares del momento. Como líder de la banda de cumbia Ke Personajes demostró su talento innato para la música. Gracias a su voz tan característica se ha convertido en uno de los cantantes favoritos del público.

Además, la capacidad de Emanuel Noir para adaptarse a diferentes ritmos y su carisma natural lo transformaron en un verdadero ícono dentro de la música popular argentina. Canciones como “Ya no vuelvas” junto a La Konga y Luck Ra, o “Un finde” con FMK y Big One, ya son hits virales y no paran de sonar en todos lados.

Sin embargo, el género urbano no es su único fuerte. A través de las redes sociales de Ke Personajes el grupo publicó un cover de “Bohemian Rhapsody”, la famosa canción de la legendaria banda de rock, Queen.

En este video puede verse al cantante entrerriano poniéndose en el lugar de Freddie Mercury y demostrando toda su capacidad vocal. Con el agregado especial de que en esta versión adaptó la letra al español.

El cover de Bohemian Rhapsody por Emanuel Noir

Con motivo del anuncio de su primer show en el Movistar Arena, Emanuel Noir decidió sorprender a su público con un cover inesperado. De esta manera, el cantante interpretó el famoso hit de Queen, “Bohemian Rhapsody” en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El posteo se llevó más de 100 mil ‘me gusta’ y otros miles de comentarios de sus fans entusiasmados por la fecha del concierto. Así como también por el talento natural del artista.