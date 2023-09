María Becerra confesó su admiración por Karol G y opinó sobre Trueno: ¿se vienen colaboraciones?

María Becerra se encuentra en un gran momento, tanto a nivel profesional como personal. La cantante argentina ha lanzado varios sencillos este año que ya son verdaderos hits internacionales. Entre ellos “Te Cura”, “Corazón Vacío” y “El amor de mi vida”, su más reciente colaboración con Los Ángeles Azules. Además, viene de hacer público su compromiso con Rei, con quien cumplió su primer aniversario juntos.

Este fin de semana, María Becerra estuvo presente en el Coca Cola Music Experience 2023 que se realizó en Madrid. Allí, la cantante argentina arrasó en vivo con un enérgico show donde interpretó sus más grandes éxitos. Además, durante su paso por el mega festival la artista habló con la prensa acerca de su emoción por compartir escenario con grandes colegas como Quevedo y Trueno.

También fue consultada acerca de su opinión respecto a las mujeres en la escena urbana. “Es difícil y me ha pasado, en el estudio, en fiestas, etcétera, donde sentís que se te invisibiliza”, reflexionó. Luego, dio algunos ejemplos de las veces que sintió esta diferencia: “Desde una charla de la que formás parte que responden y no te miran a los ojos, que vos decís algo y hacen como que no hubieras hablado…”

Por otra parte, La Nena de Argentina confesó su admiración por Karol G, no sólo como artista. “Como persona también”, aseguró. “Realmente no la conozco pero se nota”, dijo y a continuación llenó de elogios a su colega colombiana. “Se nota cuando alguien tiene buenas intenciones, cuando es cálida, la sonrisa de ella es genuina, yo realmente lo siento así”, comentó.

La opinión de María Becerra sobre Trueno

Por último, la cantante argentina habló acerca de su compatriota, el rapero de La Boca, quien también formó parte del festival. A la hora de elegir a un artista masculino, María Becerra se quedó con Trueno.

Trueno en Mendoza. / PH: Micaela Carbonari

“La primera vez que puedo ver un show de él”, confesó y agregó: “Tenía muchas ganas de verlo, a ver qué onda y la verdad que me encantó. Se tira bailecitos, la rompe toda”, aseguró sorprendida por la puesta en escena del último ganador del Gardel de Oro. Rápidamente, sus fans se ilusionaron con una posible colaboración entre ambos referentes del género urbano argentino.