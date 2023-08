El video de María Becerra jugando al fútbol en Quilmes que se hizo viral en TikTok

María Becerra ha estado muy activa en los últimos meses. La cantante argentina viene de presentarse en México donde estuvo de visita para promocionar “El amor de mi vida”, su colaboración con Los Ángeles Azules. Luego viajó a Los Ángeles para cumplir con otros compromisos laborales. Allí vivió un dramático momento durante su estadía en Estados Unidos.

Una vez de regreso en Argentina, María Becerra se tomó un momento para disfrutar en su barrio natal. La artista estuvo de visita en Quilmes y sorprendió a todos cuando apareció en una cancha de fútbol. El video grabado por una usuaria de TikTok en donde aparece la cantante en pleno partido se volvió viral en las redes sociales y generó miles de comentarios.

“Cuando vas al fulbito y está jugando la Nena de Argentina” comentó Nanu Morganiti, una de las pocas afortunadas en presenciar ese icónico momento. Luego grabó varias reacciones de su amiga, incrédula con lo que estaba sucediendo, mientras la cantante jugaba en la cancha.

“Un lunes cualquiera y que viva quilmes” agregó en el clip donde aparece María Becerra completamente compenetrada en el partido. Por último, al final del video, incluyó una foto que se tomaron junto a ella al finalizar el encuentro. Y sus caras de felicidad lo dicen todo.

El pasado futbolista de María Becerra: en qué equipos llegó a jugar y por qué se retiró

Durante su paso por el ciclo de entrevistas Ferné con Grego, María Becerra dio detalles de su pasado como futbolista, en qué equipos jugó y por qué dejó de jugar. En plena charla, la cantante explicó el motivo por el que abandonó su gran pasión.

“A veces se me tiene que poner un freno porque a veces me voy al pasto”, confesó respecto a los límites que tiene debido a su carrera como cantante profesional. Luego señaló: “Hay cosas que tuve que sacrificar, que me duele en el alma, como por ejemplo el Fútbol 5″.

Para sorpresa del conductor, Grego Rossello, la artista confesó que antes de dedicarse a la música fue jugadora de fútbol. “Me encanta”, aseguró. Pero que, por sus actuales compromisos laborales, debió dejar de lado esta pasión. “¿Qué hago si me quiebran una pata? Cancelo la gira”, comentó.

También aclaró que no se trataba solo de fútbol amateur. “Yo era pro”, afirmó y agregó: “La movía como loca”. Luego, explicó dónde fueron sus comienzos. “Arranqué jugando en un club de Quilmes que se llama Viejo Bueno” y señaló que se trataba de “un potrero, normal”.

El pasado futbolista de María Becerra: dónde llegó a jugar y por qué se retiró Foto: Instagram

Además, destacó que participaba de torneos locales con su equipo. “Competíamos en las ligas y una vuelta ganamos un campeonato”, aseguró. Como si eso fuera poco confesó: “Jugué en la reserva de Quilmes”. Aunque, finalmente, se retiró para poder enfocarse en la música y priorizar su carrera artística.