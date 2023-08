María Becerra se encuentra en un gran momento de su carrera. Recientemente, la cantante argentina estuvo en México para promocionar su nueva colaboración “El amor de mi vida” con Los Ángeles Azules. Luego, viajó a Estados Unidos donde vivió un dramático momento horas antes de tener que partir rumbo al aeropuerto.

A través de sus historias de Instagram, María Becerra relató el verdadero calvario que atravesó. Durante su estadía en Los Ángeles, la argentina vivió un momento de tensión en el lugar donde se estaba hospedando.

En plena madrugada, su habitación fue invadida por varios insectos. “Eran las 5 de la mañana de una noche nublada”, comenzó diciendo La nena de Argentina. Luego, explicó que se despertó con un fuerte zumbido y vio que había decenas de abejas sobre su cabeza.

A continuación, comentó qué fue lo que pensó en este momento dramático. “¿Cómo hago para salir de acá sin que me pique, sin terminar en el hospital porque alguna me picó la tráquea o algo así?”, dijo frente a cámara con tono humorístico, utilizando un llamativo filtro en su rostro.

María Becerra vivió un dramático momento en Estados Unidos: “Pensé que iba a terminar en el hospital” Foto: Instagram

María Becerra fue invadida por abejas

En su relato, María Becerra señaló su temor a los insectos. Mientras narraba la secuencia, la cantante aclaró que había cerrado todas las ventanas: “soy una psico de los bichos, no me gustan, me dan miedo”. También señaló que, mientras estaba huyendo, tuvo un momento de reflexión interna. “Dije ‘María, el mundo es para los valientes, mirá hasta dónde llegaste, loquita’”.

En su descargo, la artista confesó que fue una experiencia aterradora. “En serio, tuve mucho miedo”, admitió. Pero esto no la detuvo y decidió enfrentarse a la multitud de abejas. “Entonces me puse de todo. Me puse un jean, me puse una boina, me puse una campera con capucha”, explicó.

Finalmente, contó que recibió la ayuda de uno de los miembros de su equipo que la ayudó a salir de la habitación del hotel: “Me re secuencié, pensé que me iban a matar, que iba a terminar en el hospital y resulta que las abejas son re pacíficas”, concluyó.