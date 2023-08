Compararon cómo suena María Becerra en vivo, a capela y en estudio y este fue el resultado

María Becerra es una de las artistas argentinas más exitosas a nivel mundial. La cantante tiene millones de reproducciones en cada uno de sus temas y lidera los rankings de plataformas como Spotify y YouTube. Con su álbum La Nena de Argentina logró instalarse en la industria musical como una de las grandes referentes del género urbano.

Aunque la carrera de María Becerra muchas veces ha sido afectada por las críticas. La artista recibió una ola de comentarios negativos tras su presentación en los Premios Grammys 2022 donde interpretó su hit “Qué más pues?” junto a J Balvin.

Sin embargo, eso no la detuvo. Si no que, al contrario, decidió reforzar sus clases de canto y su entrenamiento físico y técnico para poder demostrar todo su talento sobre el escenario. De esta manera, no solo logró callar a quienes la criticaron también creció como artista y se convirtió en una de las figuras más influyentes en su género.

Actualmente, María Becerra sorprende con cada nuevo lanzamiento musical ya que se destaca como compositora y enloquece a la audiencia con su performance. Sus shows contienen una gran puesta en escena en donde se destaca su talento vocal y un gran despliegue de su grupo de baile.

María Becerra y Karina hicieron delirar a más de 80 mil puntanos en la Feria Industrial. Foto: el diario de la republica

Así suena María Becerra en vivo, en estudio y a capela

A través de un video de TikTok, sus fans compararon cómo suena María Becerra cantando “La Nena de Argentina” en diferentes contextos. Primero sin pista, a capela, en su paso por Genius. Luego, la versión de estudio con el videoclip original. Por último, su interpretación en vivo y en directo durante un show.

Los comentarios de los usuarios de TikTok señalaron que el resultado es siempre igual y que no hay diferencia entre todas estas versiones. Lo cual es un logro a destacar ya que demuestra su talento natural para el canto.