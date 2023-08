Xross, el productor musical de María Becerra, reveló cómo es trabajar con ella: “Es una máquina de hacer melodías buenas”

Xross es el nombre artístico de Xavier Rosero Moreira, músico y productor ecuatoriano que reside en la Argentina, quien trabajó mano a mano con María Becerra en varios de sus grandes hits. Desde la creación del álbum, La Nena de Argentina, hasta los más recientes sencillos, “Te Cura” y “Corazón Vacío”.

En una entrevista exclusiva con Vía Urbano, Xross contó cómo es trabajar junto a María Becerra. Además, reveló detalles del proceso creativo de las canciones más exitosas de La Nena de Argentina.

— ¿Hace cuánto trabajás con María Becerra? ¿Y cómo es que llegaron a contactarse?

— Tenemos trabajando casi un año y medio. ¿Dos años? Algo así. Resulta que mi manager, que es José, es el manager de María también. Y bueno, él me descubrió a mí porque estaba mi nombre dando vueltas en unas con ingenieros de mezcla y gente del mastering y mixing. José se acercó a mí y conversamos acerca de mi forma de trabajar. Entonces le pareció adecuado que nos conociéramos con María.

Tuvimos unas sesiones donde intercambiamos ideas, escuchamos música y todo. Con Mari coincidimos mucho en que somos los dos muy obsesivos con la producción vocal, con grabar las tomas que sean, con buscar la perfección vocalmente. También en que haya muchas texturas, armonías, en que no importa las veces que haya que hacer una toma hasta que quede perfecta… Y buscar ese feeling, esa sensación en cada toma de voces.

Eso nos ayudó más a acercarnos así musicalmente y luego nada… produciendo todos los días se generó la química. Le fuimos dando como una especie de práctica a la manera que tenemos para trabajar en el estudio. Tenemos ida y vuelta. A ella le gusta mi forma de hacer música, mi relación con los instrumentos. Yo también permito que el artista participe, no tocar mucho su idea, si no trabajar alrededor de su idea principal.

— Respecto a la forma de trabajo que tienen, ¿cómo es crear cada canción?

— Cada proyecto lo encaramos distinto, justamente porque no creemos mucho en la fórmula ni en la repetición de las cosas, si no que cada proyecto dejamos fluir por ahí. Puede ser una idea que surgió caminando en la calle de algo que despertó una idea artística o una canción, un feeling, una película que vimos o lo que sea. Por ahí lo propongo yo o lo propone Mari.

Por ahí hay mucho audio de WhatsApp, tengo esta melodía y tengo esto, aquello. Hay mucho intercambio de eso y esos son disparadores para el arte. Entonces encaramos los proyectos de diferentes lados.

— Actualmente, María Becerra es una de las artistas más exitosas del género y tiene varios proyectos y compromisos. ¿Cómo logran conectar y poder trabajar a su ritmo?

— Yo siento que Mari está en un momento en que saca muchas canciones y tiene muchas ideas pero ella es muy perfeccionista, igual que yo. Hay muchas canciones que tampoco salen justamente por eso, porque los dos somos conscientes de que, a las personas que nos escuchan, se merecen la oportunidad de conectar con nuestro arte con la mejor calidad. Entonces como que siempre las canciones que salen como que no son al azar y son como muy elegidas y Mari es muy perfeccionista en eso y yo también.

Respecto al trabajo, nada. Yo contento a mí es mi pasión, es lo que más amo. Así que todos los días hacer música para mí es un premio también.

— A la hora de encerrarse en el estudio ¿son muchos, son poquitos los que están? ¿Es un trabajo más íntimo o escuchan varias ofertas?

— Hemos encontrado una forma de trabajar en los dos como equipo en ida y vuelta. Hay veces que trabajamos con colaboraciones con otros artistas y por ahí hay más gente de parte de otro artista o lo que sea.

Para nada cerrado, siempre escuchamos todo. De hecho, el arte es para eso, para compartir. Sí, se mezclan culturas y se mezclan posturas. Todavía mejor, pueden salir mejores cosas. Pero si básicamente trabajamos como equipo, como dúo.

Xross, el productor musical de María Becerra, reveló cómo es trabajar con ella Foto: Prensa

— El último lanzamiento fue el de “Corazón Vacío”, ¿cómo surgió la idea y cómo fue crear este sencillo? ¿ya tenían en mente la historia que cuenta el videoclip?

— Yo tenía una estructura de acordes, que es la que se usó finalmente en “Corazón Vacío”, que se la mostré a Mari. Ella es una máquina de hacer melodías buenas que conectan con la gente. Entonces comenzó automáticamente con el coro base. Tal como lo escuchas hoy, lo sacó.

Luego fuimos diseñando el resto de las partes de la historia que queríamos contar. Siempre con mucho valor porque queríamos que esa realidad de nuestra sociedad (que por ahí a veces está medio tabú) sea mostrada. Que todos puedan disfrutar y que todos puedan acercarse al concepto sin necesidad de que sea algún tema muy pesado o difícil de abordar, si no más bien visibilizarlo.

Respecto a los videos, generalmente cuando la canción está buena y llegamos al final del tema, como estamos siempre súper emocionados, ya nos comenzamos a imaginar. Pero ahí tiene una gran parte Juli Levy, que es el que hace los videos, que es un crack, tiene una mente increíble. Ahí es donde se termina de formar el equipo y la obra termina de cerrar.

— ¿Cuál es la parte más difícil de tu trabajo con artistas de semejante nivel?

— No encuentro muchas partes difíciles. Creo que la parte más difícil es lidiar con la industria, que siempre está esperando que las cosas tengan una dirección. Pero, en ese lado, yo con Mari me llevo súper bien porque también es súper artista, entonces como que no buscamos el hit ni nada.

Ese tipo de cosas terminan siendo hits por suerte y está increíble que a la gente le guste, pero siempre para mí lo que prima es el arte y la canción. Los dos somos esclavos de la canción. Trabajamos por la canción y la canción es lo que merece todo.

Entonces como que nos ponemos desde esa posición en que los dos trabajamos para lo mismo, por igual. Y la parte difícil sería eso, estar todo el tiempo tratando de no seguir la fórmula de la industria musical.

— ¿Qué consejo le darías a quienes sueñan con hacer música pero no se animan o no saben por dónde comenzar?

— Primero que nada, que si está en tu cabeza, ese es el combustible suficiente que necesitas para darle, y que no puedes retroceder por nada. Solamente seguir y luchar por lo que por lo que quieres, por tus sueños, porque tienes que hacer.

Lo que no puede no tener calidad es tu oído y tu cabeza, el resto es totalmente variable. No importa con qué trabajes, si tienes los recursos máximos o mínimos, pero lo importante es el gusto que tengas y la calidad de escucha y tu cabeza. Lo primordial es no rendirse nunca.

Xross, el productor musical de María Becerra, reveló cómo es trabajar con ella: “Es una máquina de hacer melodías buenas” Foto: Prensa

Xross respondió el cuestionario musical

El productor musical Xross se animó a contestar preguntas acerca de sus canciones favoritas en las que ha trabajado y reveló quiénes son sus artistas favoritos.

¿Una canción favorita que te haya gustado producir o ser parte?

— “Mandamientos”

¿Una canción que te hubiese gustado producir?

— “Ni**as en Paris” de Kanye West y Jay-Z

¿Un género musical que te guste mucho?

— Funk-soul

¿Un artista con quien sueñas trabajar algún día?

— Son algunos, pero te podría decir que está Kanye West, está Justin Bieber y Jacob Collier, una cosa así.

¿Cómo definirías a María Becerra en tres palabras?

— Compañera, artista. Y persona. Excelente persona por demás, calidad humana brutal.

¿”Corazón Vacío” o “Te Cura”?

— “Corazón vacío”, 100%, por el mensaje y por la conexión artística que hubo en el tema. Igual los dos son unos temazos, me encantan los dos, pero Corazón Vacío es una vibra, un vibe, es algo especial.

¿La última canción que escuchaste, la última canción?

“I Don’t Fuck With You” de Kanye West y Big Sean

¿La canción que más tiempo te llevó de trabajo producir?

— “Mandamientos”, tiene 5 versiones, hasta que salió.