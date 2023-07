María Becerra reveló el motivo por el cual casi no sale “Corazón Vacío”

María Becerra es una de las cantantes y compositoras argentinas que se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la música urbana en este último tiempo. Con su más reciente sencillo, “Corazón Vacío”, se lució no solo en lo vocal también como actriz en el videoclip donde interpreta a una madre soltera.

Recientemente, María Becerra estuvo invitada al programa Ferné con Grego donde habló de su último lanzamiento musical que ya se encuentra en el top 100 global. Pero más allá del éxito que logró en muy poco tiempo, la cantante reveló los miedos y las contradicciones alrededor de este tema que estuvo a punto de no salir.

Durante la charla, La Nena de Argentina confesó que fue difícil poder sacar la canción, ya que no confiaban en su material. “Había miedo, había mucho miedo. Porque cuando mostramos el video fue como: ¿Y dónde está la fiesta? ¿Dónde está el perreo intenso?, esto no va a pegar, a esto no le va a ir bien”, expresó la cantante respecto de las internas de su equipo con la discográfica.

Sin embargo, la artista reveló que se puso firme y le dijo a la discográfica: “Vos hacenos caso a nosotros, vos fuma y nosotros hacemos el resto” y además agregó: “Había miedo. Lógicamente, el mercado es complicado, y que un video así y una canción así se pegue… si bien el estribillo es cachi, tiene una letra muy profunda y habla de una madre soltera, de un abandono, el video soy yo pariendo”.

El mensaje de María Becerra a todas las madres solteras

En la entrevista, el conductor Grego Rossello le preguntó qué significaba para ella “Corazón vacío” y María Becerra no dudó en responder y dar un mensaje para todas las madres solteras.

“Para mi corazón vacío es un sentimiento, no es como una canción. Es un sentimiento de mucha angustia, de mucha melancolía y el abandono en su máxima expresión”, dijo respondiendo a la pregunta. “Podés tener un desamor en tu vida y sentir que estas super destruida, pero que te abandonen esperando un bebe y pensar en todo lo que tenés por delante… todo lo que se sufre siendo una madre soltera”, añadió.

Además, la artista de 23 años relató que se inspiró en experiencias familiares para escribir la letra de la canción: “Tengo familiares, tengo tías que son madres solteras y sucede un montón” luego agregó: “Justo hoy estaba viendo un medio que sigo en Instagram, y hablaban de que 7 de cada 10 padres no pagan los alimentos de los hijos. O sea, no se hacen cargo, pero además no pagan los alimentos. Son hasta capaces de mudarse de provincia o lo que sea para que no les corresponda pagar la manutención”.

Para concluir, expresó:”7 de cada 10 es un montón, y la gente lo toma como re normal, como mira ahí la mamá luchona. Me parecía copado abarcar esa situación, en base a historias de parientes míos. Como la escena de las galletitas, que hay una escena en el video que se ve que el abuelo está comiendo galletitas de agua y tomando mate para que la nieta pueda comer un plato de guiso”.