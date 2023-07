María Becerra confirmó su show en un Estadio a fin de año: ¿cuándo y dónde será?

El 2023 está siendo un excelente año para María Becerra. La cantante argentina ha estado muy activa durante estos últimos meses. Desde el lanzamiento de “Te Cura”, la canción que forma parte del soundtrack de Rápidos y Furiosos X que no para de sacar hits. A este tema le sumó la mega colaboración de “Los del Espacio”. Luego, se dio el gusto de estrenar “Corazón Vacío” que ya es un éxito mundial.

Además, continúa muy activa brindando presentaciones en vivo. Sin ir más lejos, hace poco María Becerra estuvo presente en La Velada del Año 3 donde cautivó con una espectacular performance.

También viene de hacer un show acústico y gratuito en un famoso shopping porteño. Allí, la Nena de Argentina cantó por primera vez “Corazón Vacío” frente a sus fans argentinos.

Durante este encuentro tan especial, la Nena de Argentina sorprendió con una gran noticia. Luego de que el público presente pidiera a gritos un show en Vélez, la cantante confesó que ya tiene planeada una fecha en un importante Estadio.

María Becerra Foto: Instagram

María Becerra reveló detalles de su show en un Estadio

En una reciente entrevista, María Becerra confirmó su show en un Estadio antes de fin de año. Ante la pregunta de la conductora de Like a Fondo, la cantante aseguró: “Voy a hacer un Estadio, eso es lo copado”.

Si bien no reveló la fecha exacta, dejó entrever que será antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Además, señaló que aún no está confirmado exactamente el Estadio en el que se presentará. “El tema es que bueno, todavía no se define cuál. Había uno pero de repente no sabemos qué pasó, así que estamos buscando otro”, confesó.

Sin embargo, para llevarle tranquilidad a sus fans, volvió a confirmar que efectivamente el show se hará: “Estamos ahí en tratativas, viendo qué sucede pero va a ser un Estadio, eso seguro”.