María Becerra lanza “Corazón Vacío”, la canción que aún no salió pero ya es un éxito

A principios del 2023, al poco tiempo que María Becerra lanzó su último disco “La Nena de Argentina”, adelantó en sus redes lo que pareciera ser el estribillo de una canción que no había salido en el álbum y la repercusión fue inimaginable.

La fascinación con esta canción fue automática y ese breve fragmento de 20 segundos, que el público llamó “Corazón vacío”, se volvió viral en las redes en cuestión de horas.

Luego de seis meses, La Nena de Argentina reveló que la tan esperada canción sale el próximo jueves 22 de junio.

Todo lo que se sabe de “Corazón vacío”

Con este furor, María ha afirmado en diversas entrevistas y vivos de Instagram que la canción algún día iba a salir. Pero para que las expectativas no decaigan, el productor Xross subió a Tiktok un video donde se puede escuchar un poco más de “Corazón Vacío” mientras se la puede ver a La Nena de Argentina editando la canción.

En mayo una cuenta de Twitter fanática de la cantante público una foto de un set de grabación y escribió: “María Becerra se encuentra grabando el clip de su próxima canción”. Este posteo fue retuiteado por la cantante y las especulaciones porque se trata finalmente de este tema hicieron estallar las redes.

El set del próximo videoclip de María Becerra. Foto: Twitter

¿Por qué María Becerra tardó tantos meses en lanzar “Corazón vacío”?

Ahora bien, ante tantos reclamos por parte de los fanáticos, la artista aclaró en diversas entrevistas porque este tema no ha podido salir hasta el momento. Además, la cantante no deja de estar sorprendida por la repercusión que esta canción tiene antes de haber salido por completo.

“Estamos trabajándola, lo digo porque hay muchos que me bardean y me dicen spoileas la canción y no la sacás. Cuesta viste, encima lo estamos haciendo con otro artista, se sumó un artista increíble y es toda una secuencia, irse a otro país, grabar un video… No es fácil.”, aclaró Becerra.