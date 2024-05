La arriesgada transformación que intentó hacer Anya Taylor-Joy para su nueva película: “Quería...”

Anya Taylor-Joy está en la cúspide de su carrera en Hollywood. Luego de protagonizar la exitosa serie de “Gambito de Dama”, la actriz no ha dejado de formar parte de sumos éxitos de taquilla como “Dune 2″ y “El Menú”.

“No podía evitar pensar que ya había perdido. Como en los libros, donde conoces el resultado, pero igual lo juegas para verlo”, expresó la actriz mientras interpretaba a Elizabeth Harmon en “Gámbito de Dama”.

Ahora bien, la modelo participó de una franquicia sumamente conocida en la industria mainstream: Mad Max. En esta oportunidad, fue la protagonista de su precuela, donde interpretó a Furiosa, una de los personajes más destacados de la saga.

Póster de la última película de Mad Max "Furiosa". Foto: Sol Play

“Nunca he estado más sola que haciendo esa película. No quiero profundizar demasiado en ello, pero todo lo que pensé que iba a ser fácil fue duro”, expresó la actriz sobre cómo su experiencia al grabar Mad Max.

Para poder conformar su personaje, tuvo que hacer una investigación a profundidad. Al hacerlo, quiso parecerse a su personaje con un particular detalle.

Cómo era el cambio de look que quería realizarse la actriz

La confesión de Anya Taylor-Joy la realizó en una rueda de prensa para la película “Furiosa” de Mad Max. Ahí, reveló los miedo que tenía a la hora de interpretar su personaje.

“La cosa es que a mi me dio un poquito de miedo cuando empecé la película era que: no le tenía miedo a lo silenciosa que es, pero George (director de la película) tenía una idea específica de cómo ella sostenía su rostro”, aseveró la modelo sobre cómo fue su primer encuentro con “Furiosa” su personaje en la película.

Seguidamente, tras la complejidad de su papel, la joven quería raparse el cabello como hizo Charlize Theron con ese mismo personaje en la saga. Sin embargo, el director no se lo permitió.

“Yo me quería rapar el pelo pero desde años Es como sácamelo. Pero George me vio el pelo, se enamoró y dijo: no, no te lo podemos quitar”, confesó la actriz sobre el impactante cambio de look que se iba a realizar.