Del escritor de “Don´t look up” llega “The menu”, la comedia de terror protagonizada por Anya Taylor-Joy

Atención fanáticos de la comedia negra, porque llega a los cines la película de terror The menu bajo a dirección de Mark Mylod, productor de la serie éxito Succession, y producción de Adam McKay, uno de los guionista de Don´t look up.

Con Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Ralph Fiennes de protagonistas, esta nueva cinta espera encantar entre los amantes del género, quienes últimamente no se toparon con grandes historias y mucho menos éxitos estremecedores.

The menu bajo a dirección de Mark Mylod y producción de Adam McKay. Foto: Searchlight Pictures

Es de esta forma que, los ojos mundiales están puestos sobre The menu esperando una producción que no termine por quedar en tan solo promesas de elenco estelar y creadores de renombre en el universo hollywoodense.

The menu: tráiler, sinopsis y fecha de estreno

Sinopsis: Una joven pareja viaja a uno de los destinos más exclusivos del mundo para cenar en un restaurante que ofrece una experiencia culinaria única. Sin embargo, el chef ha preparado un ingrediente secreto que tendrá un resultado sorprendente en los dos enamorados.

The menu se estrenará el próximo 18 de noviembre en los cines estadounidenses, y se espera sea incorporado al catálogo de las plataformas de streaming en el resto de los países muy pronto.