Es furor en Instagram por recrear el maquillaje de celebridades: “La gente me pide que los haga porque no saben cómo hacerlos en casa”

Julieta Celsi es una de las influencers argentinas tendencia del momento. La joven publica contenido en Instagram y en TikTok, donde brinda sorprendentes tips a sus seguidores: desde peinados y outfits hasta recreaciones de makeups de varias famosas tanto del país como de talla internacional.

En diálogo con Vía País, Julieta comentó cómo comenzó esa pasión por maquillarse y qué la llevó a apostar por sus sueños. Es que un día, la creadora de contenido comenzó a grabarse, sin pensar que, en un futuro, llegaría a obtener el reconocimiento que actualmente ha logrado hoy.

Juli Celsi, la tiktoker que es tendencia. Foto: Instagram

Juli Celsi y sus primeros pasos en las redes

En cuanto a sus orígenes en las redes - bajo el usuario @julicelsi-, la joven indicó cómo fue que decidió emprender este rumbo: “Yo había terminado el colegio y trabajaba en un sanatorio, pero cuando llega la pandemia, nos quedamos todos encerrados. No tengo ni idea cómo fue, pero un día me puse un celular delante mío, me grabé maquillándome y lo subí a mi cuenta personal de Instagram, pero tenía vergüenza”.

Sin embargo, la creadora de contenido decidió dejar sus miedos atrás y, en momentos pandémicos, decidió abrirse una cuenta secundaria para comenzar a crear contenido de makeup para una audiencia especial, los amantes del maquillaje: “Al principio, me lo tomaba como hobby, pero yo, muy constante, todos los días publicaba stories, reels o videos más largos y explicativos”. El tiempo fue pasando y Celsi ahora tiene más de 326 mil seguidores en Instagram y más de 217 mil en TikTok.

Actualmente, Juli mantiene un particular material activo, el cual es uno de los más pedidos por sus seguidores: “Me empezaron a pedir que comience a recrear maquillajes de famosos, porque creo que es lo que más intriga”.

A la hora de realizar estos make up, la influencer toma nota de las celebridades que desfilan por la red carpet de importantes eventos, debido a que son tendencia en redes: “Hace poco estuvo la Met Gala, observé los maquillajes de las famosas y los recreé, igualmente la gente me pide en los comentarios que los haga porque tal vez les gustó algún maquillaje y no saben cómo hacerlo en sus casas”.

Es que muchas de estas celebridades utilizan productos de marcas de lujo o que son difíciles de conseguir en Argentina, pero para esto Juli siempre tiene una solución: “Yo soy una persona a la que le gustan las cosas baratas y las caras, vos te podés maquillar con lo que tengas, con productos que conseguís cerca de tu casa, como también con marcas importadas”.

Desde la mismísima Hailey Bieber hasta mostrar el paso a paso para lograr los icónicos looks de Emilia Mernes, Julieta ha logrado convertirse en una referente para aquellos que buscan conocer las tendencias del momento y bajarlas a tierra.

Seguir adelante: la pandemia y sus estudios universitarios

Cabe destacar que, al estudiar en el colegio secundario, Juli tenía pensado otro futuro para su carrera: “Desde 4° año que soñaba con ser azafata. Llegaba del colegio y me la pasaba mirando videos, para mí era una locura. Siempre supe inglés a un nivel medio”.

Asimismo, la joven no le cerró las puertas a volar por los aires, ya que, al graduarse, se introdujo en la carrera de Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP), pero nuevos vientos cambiaron sus planes: “Al recibirme, comencé el curso online por la pandemia... pero lo terminé. La verdad es que siento que no aprendí mucho porque fue por Zoom y era una modalidad que recién comenzaba a brindarse, me hubiera gustado que fuera de otra forma”.

Juli Celsi y su pasión por la moda. Foto: Instagram

En la actualidad, la creadora de contenidos se encuentra estudiando el curso de Asesoramiento de imagen, ya que, además de brindar increíbles tips de belleza, realiza trends de outfits donde muestra lo que se pondrá para ocasiones especiales: “Busco introducirme en el mundo de la moda, yo sé que no me voy a quedar acá, tengo tiempos complicados y estos cursos son ideales para mí. Yo lo quiero aplicar para la vida, quiero saber de colorimetría, aplicarlo al contenido, al maquillaje, a la hora de vestirme, en los videos”.

Estas son las influencers que más admira Juli Celsi

Julieta, quien vive diariamente navegando en las redes sociales, nos confesó que, particularmente, tiene a sus influencers favoritas: “Estas chicas no son conocidas de acá, son todas de afuera. Una es @M4rgar1ta que es de Estocolmo, que se viste hermoso, y otra es @Emhandley, con rulos y rubia, como yo, que miro sus tips para mantener esos peinados y me grabo haciéndolos. Obvio que cuando lo hago, la etiqueto”.

Una de las influencers que más sigue Juli Celsi. Foto: Instagram

Una de las que jóvenes que más inspira a la experta en redes. Foto: Instagram

“No sigo a nadie que suba contenidos de maquillaje, yo agarro más looks y moda de afuera y lo traigo a este mundo. Por ejemplo, sale Hailey Bieber en un evento y recreo su maquillaje con productos económicos del país”, indicó. Y así lo hizo con una de las tendencias que más dio de que hablar en el verano, el Strawberry look de Bieber.

El peso de ser influencer hoy en día

A la hora de hablar de todo lo que ha logrado en las redes sociales, Juli recuerda con mucha emoción sus comienzos: “Todos siempre arrancamos con miedo y con vergüenza, yo me abrí una cuenta de Instagram secundaria, pero en ese momento, el qué dirán me mataba”.

“Hagas lo que hagas, la gente te va a criticar igual, todos tenemos visiones diferentes de la vida, el color rojo para todos no es igual. El punto es ser uno mismo, yo creo que llegué tan lejos porque siempre fui yo misma, hoy en día todas hablan de lo mismo por pegarse y no es una esencia propia. Ser uno mismo es clave”, señala.

Finalmente, hoy en día es todo más instantáneo, por lo que la joven indicó que con una red social en particular podés hacerte influencer en cuestión de segundos: “Hoy en TikTok podés hablar de lo que sea que te podés hacer viral, no es necesario tener un conocimiento en maquillaje. Te podés comprar un labial y hacer una reseña sin saber, por eso ser constante es clave. Yo estoy en redes desde mayo de 2020, y la gente me dice ‘me levanto a tomar el café y me pongo tus videos a la mañana’ y a mí me flashea”.