¡Irreconocible! Megan Fox sorprendió a sus fanáticos con una foto sin maquillaje

Megan Fox ha conformado diferentes etapas a lo largo de su carrera. Desde su punto de quiebre en las películas de Transformers, la actriz no ha parado de conseguir éxitos en la industria cinematográfica y de moda.

No obstante, pese a sus logros, la actriz ha pasado por sumas polémicas a lo largo de su carrera. Una de ellas ocurrió recientemente, cuando Megan Fox se mostró por primera vez a sus fanáticos sin maquillaje.

La foto de Megan Fox que conmocionó a sus fanáticos

La imagen muestra un selfie de la actriz mientras esta en el baño. El objetivo de la foto, en principio, era promocionar un producto para reparar el cuero cabelludo.

La foto de Megan Fox que generó sumas críticas. Foto: @meganfox

“Reperando mi cabello (y 26 pulgadas de extensiones post Coachella)”, escribió la modelo estadounidense en su descripción mientras etiquetaba a la marca “Wella Hair USA”.

No obstante, pese a la base de la foto, sus fanáticos posaron su atención en otro factor: su rostro. Desde este punto, se visualiza a una Megan Fox más jovial, con un caracter hasta adolescente.

Esto hizo que sus fanáticos comenzaran a preocuparse, dado que insistían en que la persona en la fotografía no era en realidad la actriz. Fue así como la foto se hizo viral con más de 1 millón de me gustas y casi 12.000 comentarios.

Megan Fox sorprendió a todos con un espectacular cambio de look Foto: instagram

“Esto no luce como Megan Fox PARA NADA. IA haciéndolo de nuevo”, “Esta no es Megan Fox”; Pensé que era Kim Kardashian”, “Megan, esa no eres tú”, “Es un gran filtro”, fueron algunos comentarios sobre la foto de la Mujer Más Bella del Mundo en 2008.

Seguidamente, pese a las críticas, muchos fanáticos apoyaron a la pareja de Machine Gun Kelly. En este aspecto, acusaron que los comentarios estaban siendo muy duros con ella. “Amo esta foto, es tan real, necesitamos más de esto, “No entiendo por qué las personas son tan duras con ella”, “Mejor sin maquillaje, te ves mucho mejor natural”; entablaron algunos usuarios.

Cuál es el consejo de Megan Fox para las mujeres solteras

Desde otro ámbito, la actriz reveló en el podcast “Call Her Daddy” que habría roto su compromiso con el intérprete de “My ex´s best friend”. Sin embargo, sin dar detalles sobre el status de la relación, en una entrevista para el Festival Revolve 2024 recalcó que las mujeres no deben darle energía a los hombres.

“Aprendan un hobby, o desarrollen una habilidad nueva (...) ¡No desperdicien su energía en los chicos!”, sentenció la actriz.