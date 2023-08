María Becerra confesó que tiene guardada una canción con Duki y reveló por qué nunca salió a la luz

El 2023 ha sido consagratorio para María Becerra. En lo que va del año, la cantante argentina lanzó varios sencillos que se convirtieron en grandes hits. Desde “Te Cura”, pasando por la mega colaboración de “Los del Espacio”, hasta “Corazón Vacío”. Incluso, su más reciente tema “El amor de mi vida” junto a Los Ángeles Azules.

Cada uno de sus lanzamientos se mete de lleno en los primeros puestos de los rankings musicales de Spotify y YouTube. Además, María Becerra es una de las artistas argentinas que más ha colaborado con colegas nacionales e internacionales. Aunque aún le queda pendiente un featuring con Duki.

Si bien ambos ya han trabajado juntos en “Además de mí remix” y en el hit de “Los del Espacio”, aún no han sacado un tema ellos dos, mano a mano. Para promocionar la última mega colaboración, los dos anunciaron una supuesta canción en común que enloqueció a sus fans. Finalmente, aquello nunca sucedió ya que solamente se trataba de una estrategia de publicidad.

María Becerra y Duki anunciaron una colaboración y revolucionaron las redes Foto: Twitter

Aunque, recientemente, la cantante confesó que efectivamente tiene guardado un tema con Duki que todavía no salió. Además reveló el motivo por el cual nunca lo publicaron y dio detalles que ilusionaron a sus seguidores.

La canción de María Becerra y Duki que aún no salió

María Becerra habló acerca de esta esperada colaboración con Duki que todavía no fue publicada. “Tenemos una canción hecha desde hace mucho. Pero no sé, está ahí parada y eso que hemos hablado algunas veces de ella”, confesó en una reciente entrevista.

María Becerra y Duki anunciaron una colaboración y revolucionaron las redes Foto: Instagram

Además, agregó: “Es un temón, a mí me encanta”. También contó cuál es la opinión de su colega sobre este featuring: “a él también le gusta, me lo ha dicho muchas veces”. Por último reveló el motivo por el cual nunca salió a la luz. “Como que no fluyó la idea de activar el vídeo”, aseguró.