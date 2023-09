María Becerra estrenó el challenge de la canción de More “la miedosa de TikTok”

En los últimos días, More Cesareo (más conocida como “la miedosa de TikTok”) dio mucho de qué hablar. La niña que se hizo conocida gracias a un ping pong de preguntas y respuestas en su colegio decidió comenzar su carrera como cantante. Rápidamente, su primera canción se volvió viral y hasta recibió el apoyo incondicional de María Becerra.

Sin dudas, More Cesareo ya es toda una celebridad de las redes sociales. Luego de hacerse famosa, la joven santafesina decidió compartir contenido con sus seguidores de TikTok. A través de su cuenta personal comenzó a subir covers de varias canciones de artistas como María Becerra y Emilia Mernes, y cautivó al público.

Finalmente, meses más tarde, lanzó su carrera como cantante y estrenó su primera canción propia. Se trata de un tema, en colaboración con Kiyan, titulado “Fantasma de la oscuridad”. En pocos días, se convirtió en un hit viral y llegó a oídos de la María Becerra, quien no dudó en mostrar su fanatismo por su colega.

“More te adoro! Sos una capa, te sobra el flow vos metele a lo que te gusta y ni cabida a los haters, yo te voy a compartir y escuchar todos los temones que hagas”, escribió la artista en su cuenta personal de Twitter (ahora X). Luego, cumplió con su palabra y decidió hacerle publicidad en otras redes sociales como Instagram y TikTok.

La miedosa de TikTok debutó como cantante y recibió el apoyo de María Becerra Foto: Twitter

El challenge de María Becerra con la canción de More “la miedosa de TikTok”

“Yo no la conozco ni ella a mí, pero sé que nos queremos”, aseguró María Becerra luego de promocionar la canción de More Cesareo. Aunque eso no fue todo, La Nena de Argentina también se tomó el tiempo de hacer un divertido meme y aseguró que realizaría un challenge de TikTok.

Recientemente, la cantante cumplió con su palabra y estrenó el challenge. Ella misma se grabó junto a su productor musical Xross haciendo una coreografía con el tema del momento.

Por supuesto, More reaccionó con alegría ante el apoyo de su colega. “Naaa que genia....te amoooque felicidad ....dios mioooo”, comentó y obtuvo una tierna respuesta. “Vamoo Moreee tkmm”, dijo la intérprete de “Corazón Vacío”.